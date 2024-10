Diesen Donnerstag, den 24. Oktober, startet der Suisse Caravan Salon 2024. Die grösste Messe der Schweiz rund ums Reisen auf zwei und vier Rädern präsentiert in diesem Jahr ... Foto: Suisse Caravan Salon 1/14

Kurz zusammengefasst Suisse Caravan Salon 2024 startet am 24. Oktober

Über 370 Aussteller präsentieren Neuheiten rund ums Caravaning

Schweiz ist Camping-Weltmeister, gleichauf mit den Niederländern

Bernexpo bietet 50'000 Quadratmeter Fläche für die Messe

Diesen Donnerstag, den 24. Oktober, startet der Suisse Caravan Salon 2024. Die grösste Messe der Schweiz rund ums Reisen auf zwei und vier Rädern präsentiert in diesem Jahr auf dem Berner Messegelände Bernexpo auf über 50'000 Quadratmetern Fläche über 370 Aussteller und ihre Neuheiten rund ums Caravaning.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie haben die Schweizerinnen und Schweizer das Reisen im rollenden Eigenheim für sich entdeckt. Seit Jahren wächst der Markt für Camper und Wohnmobile. VWs Bulli belegte gar in manchen Jahren den ersten Platz im Schweizer Ranking aller verkauften Fahrzeuge – und kein kleiner Anteil rollte mit Camper-Ausbau California zu den Kundinnen. Im Vergleich hat die Schweiz ihre Nachbarn Deutschland und Österreich inzwischen als Camping-Nation hinter sich gelassen: Gleichauf mit den Niederländern sind wir Camping-Weltmeister!

Alles rund ums Reisemobil

In Bern gibts allerlei neue Camper, Wohnmobile und Caravans, alles denkbare Zubehör zum Campen und die Angebote von Reiseanbietern aus den beliebtesten Campingregionen Europas zu sehen. Hersteller von fixfertigen Fahrzeugen, Umbauer und auch die Autoimporteure mit ihren Serien-Campern sind an der Messe zu finden. Im Aussenbereich wartet ein Parcours, um das eigene fahrerische Können zu testen; auf einer Eventbühne gibts Talks und Infos rund ums Reisen auf Rädern.

Auch der TCS als grösster Schweizer Betreiber von Campingplätzen ist in den Hallen des Bernexpo vertreten. Mit 25 TCS-Campingplätzen ist TCS Camping grösste Anbieter von Campings in der Schweiz und bietet wertvolle Informationen und Inspirationen rund um das Campen und Reisen.

Zahlreiche Neuheiten – viele Besucher erwartet

Zur 63. Austragung des Suisse Caravan Salons gibts auch zahlreiche Schweizer Neuheiten zu sehen: Nachdem VW-Importeur Amag im letzten Jahr eine Studie des neuen VW T7 California gezeigt hat, steht der wohl beliebteste Camper-Van heuer in der Serienversion an der Messe. Ganz neu ist das Raumkonzept: Eine zweite Schiebetür in Fahrtrichtung links ermöglicht neu das Herausziehen der Küche ins Freie – das schafft Freiraum fürs Kochen. Der California wird als Ocean und auch als Beach an der Messe stehen.

Mercedes zeigt gleich diverse Neuheiten: Unter seinem Camping-Label Marco Polo rollt die neue V-Klasse in der Camper-Version an, sowie ein Sondermodell der Marco-Polo-Reihe. Ebenfalls zeigt Mercedes die kleine T-Klasse mit einem Campingausbau von Sortimo und den ersten Marco Polo aus 1984. Ford Pro präsentiert erstmals die neue Modellpalette des Ford Nugget. Nebst modernen Technologien und vielseitigen Ausstattungsdetails rundet künftig auch eine Version mit langem Radstand das Angebot ab. Der Antrieb erfolgt entweder durch einen Diesel-Plug-in-Hybrid oder einen reinen Dieselmotor.

Das musst du zum Suisse Caravan Salon 2024 wissen Die grösste Camping-Messe der Schweiz zeigt alle Neuheiten und Trends rund um das Reisen im eigenen rollenden Hotelzimmer. Rund 370 Ausstellende füllen auf 50'000 Quadratmetern mit Campern, Caravans und Wohnmobilen noch den letzten Winkel des Berner Messezentrums Bernexpo. Für eine Pause und ein News-Update bietet sich das Blick-Café am Eingang der Halle 2.1 an. Datum/Öffnungszeiten: 24. bis 28. Oktober, 9.30 bis 18.00 Uhr (Do bis Mo)

Ort: Bernexpo

Eintrittspreise: Erwachsene 17 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 Franken; Kinder bis 16 Jahre Eintritt frei. Montagsticket (28. Oktober) generell 12 Franken

Anreise: Wegen einer Baustelle auf dem Bernexpo-Gelände ist die Zahl der Parkplätze reduziert, Stellplätze für Camper/Wohnmobile sind nicht verfügbar. Empfohlen wird die Anreise per ÖV.

Im letzten Jahr strömten knapp 60'000 Besucherinnen und Besucher durch die Halle. Und auch diesmal dürfte der Andrang gross sein: Den Caravan Salon in Düsseldorf (D) als Europas grösster Caravan-Messe besuchten im August 255'000 Interessierte – rund 20'000 mehr als im Vorjahr.