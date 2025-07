Die Temperaturen klettern auch diesen Sommer immer wieder über die 30-Grad-Marke. In diesen Hitzewellen wirds auch im Auto oft sehr heiss. Blick erklärt, welche Gegenstände bei Überhitzung zu einer ernsten Gefahr im Innenraum werden können.

1/14 Klettern die Aussentemperaturen, kann es auch im Auto innert kurzer Zeit sehr heiss werden. Foto: Kim Hüppin

Kim Hüppin

Bei mehr als 30 Grad in der prallen Sonne erreicht die Temperatur im Innern des Autos bereits nach 30 Minuten kritische 50 Grad. Nach etwa einer Stunde ist die Spitzentemperatur erreicht: 65 Grad! Nur für wenige Minuten in der Sonne parkiert – und schon wird das Auto zur fahrenden Sauna. Auch im Schatten heizen sich Autos – wenn auch langsamer – im Sommer auf (auch interessant: Wirds in dunklen Autos wirklich heisser?).

Menschen und Tiere haben bei Hitze ohnehin nichts im abgestellten Auto zu suchen. Doch es gibt auch Gegenstände, die bei hohen Temperaturen im Fahrzeug zu einer Gefahr werden können. Wir sagen dir, welche Dinge du besser nicht im Innenraum liegenlassen solltest.

Flüssiges dehnt sich aus

Wenn Flüssigkeiten hohen Temperaturen ausgesetzt sind, gewinnen sie an Volumen und dehnen sich aus. Das kann dazu führen, dass das in den Ferien gekaufte Olivenöl oder Kosmetikprodukte auslaufen und eine Sauerei verursachen. Das nervt – ist aber noch nicht gefährlich.

Gefährlicher wirds bei Flüssigkeiten mit Chemikalien wie beispielsweise in Frostschutz-, Desinfektions- oder Putzmitteln, in Deosprays oder Feuerzeugen: Beim Auslaufen können sie giftige Gase im Auto verbreiten.

Foto: Blick Grafik

Explosionsgefahr

Noch gefährlicher: Plastikflaschen, Getränkedosen, Feuerzeuge, Deosprays oder Glasflaschen können bereits bei Temperaturen ab 50 Grad gefährlich werden – weil sie dem steigenden Druck im Innern nicht mehr standhalten können. Daher immer die Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten und explosionsgefährdete Gegenstände ins Handschuhfach stecken – dort sind sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Auch Elektronikgeräte wie Smartphones, portable Akkus, Laptops oder Tablets können bei direkter Sonneneinstrahlung explodieren und sogar anfangen zu brennen. Ausserdem schadet Hitze der Technik solcher Geräte – das gilt auch für das an der Frontscheibe angebrachte Navi. Elektrogeräte sollten ohnehin nie offen im Auto herumliegen und stets im Handschuhfach oder Kofferraum verstaut werden, um sie vor Diebstahl zu schützen.

Das kann brenzlig werden

Dass ein Brand durch eine Wasserflasche ausgelöst wird, klingt eigenartig, kann aber passieren. Glasflaschen, Brillengläser und selbst Plastikflaschen, die direkt in der Sonne liegen, können bei ungünstigem Einstrahlungswinkel wie eine Lupe wirken. Das kann zu Brandlöchern in Dokumenten, Mappen oder gar den Autositzen führen. Schlimmstenfalls kann sogar ein Brand entstehen. Das passiert vor allem bei transparenten Flaschen mit transparenten Flüssigkeiten – also auch bei Wasser, das bei diesen Temperaturen immer dabei sein sollte (auch interessant: 37 Tipps gegen Hitze).

Am besten schützt du dich und dein Auto (auch dein E-Auto) vor der Hitze, wenn du Oberflächen abdeckst, das Auto, wenn möglich, im Schatten parkierst und die Klimaanlage während der Fahrt richtig und effizient einstellst. Mit kühlem Kopf kommt man immer besser an!