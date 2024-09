In einer Einbahnstrasse darf man in der Fahrtrichtung legal auf beiden Seiten halten und parkieren.

In schmalen Strassen mit wenig Verkehr ist es erlaubt, links zu stehen. Also kein Durchgangsverkehr und kaum Gefahr beim Seitenwechsel, am ehesten Quartierstrassen. Aber was heisst «schmal»? Man sollte bedenken, welchen Sinn diese Ausnahme hat: Der Verkehr soll nicht behindert werden. Stellt man sich im Gegensatz zu links parkierten Autos allein rechts hin und würde es dann eng, soll man also ebenfalls links parkieren. Das wäre etwa der Fall, wenn sonst durch unser rechts parkiertes Auto zwei Autos einander kaum mehr kreuzen könnten oder auf einer noch schmaleren Strasse schon ein einzelnes Auto kaum mehr durch käme.