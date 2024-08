Wer sie ignoriert, zahlt oft dreimal mehr

So sind Bussen im Ausland geregelt

Andere Länder, andere Sitten. Wer aus dem Ausland eine Busse erhält und sie nicht zahlt, muss mit folgenden Konsequenzen rechnen:

Italien. Sehr hohe Mahngebühren bei Nichtzahlung. Und gegen die Busse kann nur schriftlich auf Italienisch Einspruch erhoben werden.

Frankreich. Die Schweiz und Frankreich leisten sich aufgrund eines Abkommens gegenseitige Vollstreckungshilfe bei Verkehrsbussen. Schweizer Behörden treiben also französische Bussen ein und umgekehrt. Die nötigen Daten werden mittels des European Car and Driving License Information System (Eucaris) ausgetauscht, das alle Fahrzeughalter in Europa kennt.

Deutschland. Dank eines Abkommens werden Daten über das Fahrzeug und den Lenker auf Ersuchen zwischen Deutschland und der Schweiz ausgetauscht.

Österreich, Fürstentum Liechtenstein. Beide Staaten haben mit der Schweiz ein Abkommen über die Strassenverkehrsbussen abgeschlossen und verfolgen wechselseitig deren Eintreibung.

Niederlande. Wer niederländische Verkehrsbussen ignoriert, muss mit Mahngebühren und vor allem einem Eintrag in die niederländische Fahndungsliste rechnen. Bei der Ermittlung von Fahrzeughaltern aus dem jeweiligen Land arbeiten die Niederlande und die Schweiz eng zusammen.