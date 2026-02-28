Wie lässt sich die Lebensdauer des E-Bike-Akkus verlängern?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Was kann ich konkret tun, um die Lebensdauer meines E-Bike-Akkus zu verlängern?

M. Schütz, per Mail

Heutige Lithium-Ionen-Akkus machen mit mehreren Hundert bis über tausend Franken Neupreis einen nicht unwesentlichen Teil der Kosten eines Elektrovelos aus. Sie zu reparieren oder zu ersetzen, kann schwierig sein und teuer werden. Kommt hinzu, dass die Entsorgung von Akkus nach ihrer Laufzeit von etwa 500 bis 1000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von fünf bis maximal zehn Jahren entspricht, nicht unproblematisch ist, weil die Inhaltsstoffe giftig sind. Moderne Recyclinganlagen wie etwa von der Firma Librec in Biberist SO können zwar über 97 Prozent der Ausgangsmaterialien wie Kobalt, Lithium, Mangan, Nickel, Kupfer und Aluminium zurückgewinnen. Trotzdem lohnt es sich, den Akku so gut wie möglich zu pflegen und erhalten.

Hitze und Kälte vermeiden

Es beginnt bei den äusseren Einflüssen. Akkus reagieren empfindlich auf Hitze, Kälte und Nässe. Entsprechend sollte das E-Bike beziehungsweise der Akku nicht in der prallen Sonne oder im heissen Auto, im Regen oder bei Frost abgestellt oder gelagert werden. Dies gilt insbesondere für die Überwinterung. Wenn das E-Bike bei Kälte und Nässe draussen steht, ist es von Vorteil, wenn der Akku demontiert wird. Gleiches gilt, wenn das Velo mit Wasser gereinigt wird. Der Akku selbst muss trocken gereinigt werden.

Was die Ladung des Akkus anbelangt, so sollte dieser nicht unter 20 Prozent entladen werden. Bei längerer Lagerung gilt 30 bis 60 Prozent als idealer Ladezustand. Die Aufladung erfolgt idealerweise mit dem Original-Ladegerät bei Zimmertemperatur. Zwar verfügen Akkus über integrierte Schutzmechanismen gegen Entzündung, doch sollte das Aufladen nicht in leicht brennbarer Umgebung erfolgen. Es empfiehlt sich, den Akku wie das E-Bike selbst ein- bis zweimal jährlich durch eine Fachperson überprüfen zu lassen.

