Wie schwer darf ich mein Auto beladen?

1/11 Wie schwer darf ich mein Auto für die Fahrt in die Ferien beladen, will Blick-Leserin Heidi Zwilling vom TCS-Experten wissen.

Reto Blättler

Bald gehts mit dem Auto in die Ferien. Nur: Wie weiss ich, wie schwer ich mein Auto beladen darf – und was muss ich sonst noch beachten?

Heidi Zwilling, per Mail

Gute Frage, denn wenn du das zulässige Gesamtgewicht bei deinem Auto überschreitest, musst du mit einer Busse rechnen. Bei einem Auto sind das Leergewicht, das maximal zulässige Gesamtgewicht und die Anhängelast definiert und im Fahrzeugausweis ersichtlich. Der Fahrer oder die Fahrerin ist im Leergewicht des Fahrzeugs bereits mit 75 Kilogramm eingerechnet. Auch die Dachlast wird im Fahrzeugausweis angegeben und errechnet sich aus dem Gesamtgewicht von Dachträger, Dachbox sowie Inhalt der Box. Für den Transport von Velos solltest du speziell dafür konstruierte Träger verwenden. Beim Beladen muss sowohl das Gesamtgewicht als auch die maximale Dachlast eingehalten werden.

Reifendruck erhöhen

Nicht vergessen: Damit sich die Reifen durch das Mehrgewicht des Fahrzeugs nicht zu stark erwärmen und verschleissen, musst du den Reifendruck erhöhen. Die passenden Luftdruckangaben findest du in der Betriebsanleitung deines Autos, in der Tankklappe oder auf einem Kleber bei der Fahrertür.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Das Fahrverhalten eines beladenen Fahrzeugs unterscheidet sich von jenem eines unbeladenen Autos stark. Durch die erhöhte Zuladung hat dein Auto zum Beispiel einen längeren Bremsweg. Dazu spielt es auch eine Rolle, wie man lädt. In jedem Fall gehören schwere Dinge nach «unten», so dicht wie möglich hinter die Rückenlehne, oder sollten mit Spanngurten zusätzlich gesichert werden. Und bei SUVs oder Kombis empfiehlt sich zudem die Installation eines Trennnetzes zwischen Gepäck- und Fahrgastraum. Denn bei einem Frontal-Crash mit 50 km/h wird zum Beispiel eine 1,5-Liter-Trinkflasche zu einem 20 Kilogramm gefährlichen Geschoss.

Und bitte dran denken: die Warnwesten, das Pannendreieck und das Abschleppseil vorab zugänglich, etwa im Seitenfach einer Türe verstauen, damit diese Utensilien im Notfall auch bei voll bepacktem Kofferraum noch zugänglich sind.

Bevor du mit dem reisefertigen Auto startest, empfehle ich vor der Abfahrt einen Bremstest, um zu sehen, ob auch wirklich alles sicher festgezurrt ist.

