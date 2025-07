1/8 Ferienzeit: Jetzt fahren viele mit dem Auto in die Ferien. Doch Vorsicht: Mit viel Feriengepäck gilt es unbedingt den Reifendruck anzupassen.

Reto Blättler

Ich fahre bald in die Ferien. Wie viel höher sollte der Luftdruck in den Reifen meines voll beladenen Fahrzeugs für die lange Fahrt sein?

Manuel Schäbler, per Mail

Gute Frage; das Thema Luftdruck beim Autoreifen wird viel zu sehr vernachlässigt. Der richtige Reifendruck trägt nämlich zu einem betriebssicheren Auto bei. Hat man zu wenig – oder zu viel – Luft im Pneu, kann das schnell gefährlich werden. Schon bei 0,5 Bar zu wenig Luftdruck verändern sich die Fahreigenschaften eines Personenwagens: Der Bremsweg kann länger werden, das Kurvenverhalten schlechter, und bei besonders hohen Geschwindigkeiten besteht sogar die Gefahr, dass der Reifen platzt!

Aufkleber oder Kontrollsystem checken

Bei vielen Autos sind die Angaben über den jeweils idealen Reifendruck auf einem Aufkleber im Türrahmen oder an der Tankklappe zu finden – und natürlich in der Betriebsanleitung. Mit Zuladung – also so, wie du jetzt wohl bald in die Ferien fährst – muss der Luftdruck erhöht werden. Eine generelle Angabe kann ich nicht machen, zu unterschiedlich sind die Angaben für die diversen Fahrzeugmodelle. Du findest aber genaue Informationen in der Betriebsanleitung oder auf dem Kleber. Was wichtig ist: Nach den Ferien nicht vergessen, den Reifendruck wieder an den normalen Standard anzupassen.

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) in modernen Autos überwacht zwar den Reifenluftdruck in allen Rädern, und bei zu geringem Reifendruck wird die Fahrerin oder der Fahrer automatisch gewarnt. Aber nicht alle Systeme sind genau – oft warnen sie erst bei viel zu tiefem Reifendruck. Man sollte sich also nicht nur auf dieses System verlassen, sondern zusätzlich regelmässig selbst kontrollieren. Denn ein Reifen kann jederzeit Luft verlieren – vor allem, wenn die Pneus schon ein gewisses Alter erreicht haben. Und: Neben dem Reifen altert auch sein Ventil. Da entweichen schnell mal bis zu 0,1 Bar pro Monat, was sich natürlich mit der Zeit kumuliert. Deshalb nicht erst bis zum nächsten Fahrzeugservice warten, sonst fährt man bis dahin womöglich längst mit zu wenig Reifendruck.

