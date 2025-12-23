Experte Reto Blättler vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Projektleiter in der Abteilung Test & Technik.

Was muss ich beachten, wenn ich mit einem Skidachträger unterwegs bin?

M. Oberholzer, per Mail

Es gibt unterschiedliche Träger-Typen: klassische Dach-Skiträger, leicht montierbare Magnet- oder Saugnapfträger oder eine geschlossene Dachbox. Letztere bietet den besten Schutz vor Witterung, Salz und Diebstahl und schafft zusätzlichen Stauraum, ist jedoch voluminöser und verändert die Fahrzeughöhe stärker.

Bei allen Varianten ist die Kompatibilität mit dem eigenen Auto wichtig. Nicht jedes Fahrzeug verfügt über passende Befestigungspunkte. Die zulässige Dachlast sollte unbedingt beachtet werden (im Fahrzeugausweis unter Position 55 angegeben). Auch die Breite und Form der Ski spielen eine Rolle, denn breitere Modelle benötigen stabilere Halterungen. Ein Schloss oder Verriegelungssystem ist sinnvoll, insbesondere wenn die Ski längere Zeit am Fahrzeug sind.

Vorsicht bei Tiefgaragen und Parkhäusern

Rechtlich ist zudem relevant, dass die Ladung sicher fixiert ist und nicht über die Fahrzeugbreite hinausragt. Durch einen Dachträger ändern sich die Höhe, die Breite und die Aerodynamik des Fahrzeugs. Hohe Windgeräusche, steigender Verbrauch, wie auch eine Änderung des Fahrverhaltens, sind möglich. Bei allen Fahr- sowie Notmanövern wie Vollbremsungen oder starkem Ausweichen darf der Träger, wie auch die Ski, nicht verrutschen, sich lösen oder gar vom Fahrzeug stürzen. Ich empfehle deshalb, nach etwa 50 Kilometer Fahrt anzuhalten und alle Schrauben und Gurten zu kontrollieren.

Der neuen Fahrzeug-Gesamthöhe muss man sich zudem auch bewusst sein, vor allem bei Einfahrten von Tiefgaragen oder Parkhäusern, die oft niedriger sind. Und: Offene Träger setzen Ski und Bindungen Salz, Schnee und Schmutz aus, weshalb sie regelmässig gereinigt werden sollten. Aufgrund des höheren Verbrauchs soll der Skiträger nur so lange auf dem Auto montiert sein, wie es wirklich nötig ist.

