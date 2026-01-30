Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Wer bisher noch zugewartet hat, sollte jetzt Gas geben: Ab Sonntag, 1. Februar 2026 gilt nur noch die neue Autobahnvignette 2026. Wie bereits im letzten Jahr haben Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer die Wahl zwischen der bekannten Klebe- und der 2023 eingeführten E-Vignette. Welche Vorteile Letztere bietet und was du sonst noch zur Schweizer Vignette wissen musst, liest du hier:

1 Preis und Gültigkeit

Der Verkaufspreis bleibt (egal ob E- oder Klebevignette) unverändert bei 40 Franken, und auch die Gültigkeitsdauer bleibt gleich: vom 1. Dezember 2025 bis 31. Januar 2027. Dass der Preis in absehbarer Zeit, wie immer wieder gefordert, steigt, ist kaum realistisch. Eine von der damaligen CVP-Verkehrsministerin Doris Leuthard (62) geforderte Erhöhung auf 100 Franken wurde 2013 mit über 60 Prozent vom Stimmvolk bachab geschickt.

2 Wo ist die Vignette erhältlich?

Die Autobahnvignette 2026 kann am Zoll, an Poststellen, Raststätten, Tankstellen und teilweise im Detailhandel erworben werden. Bei der E-Vignette empfiehlt es sich, sie ausschliesslich übers Webportal Via des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) auf e-vignette.ch zu kaufen. Andere Anbieter verlangen häufig einen höheren Preis.

3 Welche Vorteile hat die E-Vignette?

Im Unterschied zur bekannten Klebevignette ist die E-Vignette nicht ans Fahrzeug, sondern ans Kontrollschild gebunden. Das ist insbesondere für Besitzerinnen und Besitzer von Fahrzeugen mit Wechselschildern ein Vorteil. Aber auch für all jene, die unter dem Jahr ein neues Fahrzeug kaufen. Ganz abgesehen davon, dass man sich endlich das mühsame Abkratzen der alten Vignette sparen kann.

4 Wo muss die Vignette aufgeklebt sein?

Wer weiter auf eine Klebevignette setzt, muss folgende Punkte berücksichtigen: Bei PWs muss die Vignette auf der Innenseite der Frontscheibe befestigt werden, und zwar am linken Rand der Scheibe oder hinter dem Rückspiegel. Die Vignette muss direkt auf der Scheibe kleben. Klebstreifen, Folien und Ähnliches sind nicht erlaubt. Damit die Sicht durch die Vignette nicht beeinträchtigt wird, sollten abgelaufene Vignetten entfernt werden.

5 Müssen alte Vignetten immer entfernt werden?

Es gibt zwar kein Gesetz, dass nur die jeweils gültige Vignette auf der Frontscheibe kleben darf, es empfiehlt sich aber, die alte Vignette zu entfernen. Die Polizei kann nämlich Autofahrerinnen und Autofahrer büssen, wenn die Sicht durch eine oder mehrere Vignetten eingeschränkt ist.

6 Wie entferne ich alte Vignetten?

Zum Beispiel mit dem Schaber für den Glaskeramikherd. Einfach eine Rasierklinge einspannen, den Schaber von einer Ecke her unter die Vignette schieben und diese so von der Scheibe lösen. Rückstände mit Wasser befeuchten und ebenfalls mit dem Schaber beseitigen oder Nagellack-Entferner verwenden.

7 Darf man Autovignetten übertragen?

Das Ablösen und Übertragen einer Vignette auf ein anderes Fahrzeug ist nicht gestattet. Falls ein Autofahrer eine beschädigte Windschutzscheibe ersetzt, wird die neue Vignette von seiner Versicherung bezahlt, wenn er nachweisen kann, dass die Scheibe mit der Vignette ersetzt wurde.

8 Welche Busse droht mit einer gefälschten Vignette?

Das Fälschen oder Verwenden gefälschter Vignetten führt zu einer Anzeige bei der Bundesanwaltschaft. Eine Geldbusse gibt es auch, wenn die Vignette mehrfach, beispielsweise an verschiedenen Fahrzeugen, verwendet wird. Die Vignettensünder zahlen immer 200 Franken Busse und können gar mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

9 Wie viel nimmt der Bund ein?

Gemäss BAZG werden jährlich in der Schweiz über zehn Millionen Autobahnvignetten verkauft. Macht beim Preis von 40 Franken pro Stück Einnahmen von jährlich über 400 Millionen Franken.

10 Farbe

Die Autobahnvignette des Jahrgangs 2026 ist blau, wie zuletzt übrigens im Jahr 2019, und löst damit das Orange der 2025er-Ausgabe ab. Orange ist seit der Einführung 1985 auch die am meisten verwendete Farbe für die Vignette, gefolgt von Blau und Grün.