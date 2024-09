In der Umfrage bei Kundinnen und Kunden des Auto-Abos sind sich alle einig: Leasing ist kompliziert und kostspielig. Sie schätzen es, wenn alles aus einer Hand kommt. Was sie sonst noch überzeugt, erfährst du hier.

«Ich sehe, was das Auto jeden Monat kostet»

Kurz zusammengefasst Carvolution bietet transparente Auto-Abos mit umfassendem Service

Kundinnen schätzen die Einfachheit und Flexibilität des Abos

Trotz vermeintlich hohen Kosten ist das Abo günstig

Ralph Keller: «Ich sehe jeden Monat, was das Auto kostet.» Foto: Carvolution.com 1/2

Zugegeben, die Kundinnen und Kunden sind befangen. Immerhin sind sie bereits mit einem Auto im Abo unterwegs. Aber wie sollten sie sonst über das für viele immer noch neue Modell des Nutzens statt Besitzen berichten können? Für eine Serie von Werbespots hat der Schweizer Auto-Abo-Pionier Carvolution Fahrerinnen und Fahrer gesucht, die ihre Erfahrungen schildern.

Sie reden über Vor- und Nachteile eines Autos mit All-inclusive-Abo und verraten, was sie schlussendlich davon überzeugt hat. Trotz vermeintlich hoher Preise, wie beispielsweise Lukas Nyffenegger sagt: «Ich fand den monatlichen Preis zuerst happig.» Erst als er akribisch gerechnet habe, habe er die Vorteile erkannt.

«Autos sind immer teuer, dessen muss man sich bewusst sein», ergänzt Ralph Keller. Der selbständige Verkaufstrainer spricht damit die Gesamtkosten an, die oft unterschätzt werden. «Ich sehe, was das Auto jeden Monat kostet. Kosten wie der Abschreiber sind sonst halt versteckt und ich sehe sie erst, wenn ich das Fahrzeug ein paar Jahre später weiterverkaufe.»

Anja Gysin: «Ich kann gut kalkulieren und ich schätze die Einfachheit und Flexibilität des Abos.» Foto: Carvolution.com 1/2

Dass transparente Kosten gerade für Firmen von Vorteil sind, betont Janine Wyss von Posalux. «Ich habe es zwar nie auf den letzten Franken ausgerechnet, aber ich finde die Preise absolut top. Gerade im Vergleich zum Leasing.» Das Maschinenbau-Unternehmen hat vier Firmenautos im Abo. Zuvor hatten sie die Autos geleast, waren aber mit dem Service und dem Aufwand für Versicherungen, Service oder Reparaturen nicht zufrieden. Dass sie bei Carvolution die Autos auch beschriften können, ist selbstverständlich.

« «Im Vergleich zum Leasing sind die Preise beim Abo top.» Janine Wyss »

Das Konzept der Abos ist eine Art Langzeitmiete. Mit Laufzeiten von 3 bis 48 Monaten und einem wählbaren Kilometerpaket wird das Auto auf die Fahrerin oder den Fahrer eingelöst und kann wie ein eigenes Fahrzeug verwendet werden. Fahrten ins Ausland oder Bekannte am Steuer sind problemlos möglich.

Im monatlichen Fixpreis sind alle Ausgaben wie Versicherungen, Steuern, Unterhalt, Service und sogar Reifenwechsel und Lagerung inklusive. Das war für Anja Gysin ausschlaggebend für den Wechsel zum Abo: «Es gibt keine versteckten Kosten. Ich kann gut kalkulieren und ich schätze die Einfachheit und Flexibilität des Abos.» Besonders gut findet sie, dass alles aus einer Hand kommt und sie beispielsweise auch keine Reifen in der heimischen Garage lagern muss.

Das All-inclusive-Paket überzeugt auch Jessica Föhn. «Ich muss an keine Autoversicherung und Strassenverkehrsabgabe denken und ich zahle nur den monatlichen Preis des Abos und das Benzin.», sagt Jessica Föhn. Die Influencerin (@queenofheels_jes) fährt bereits das zweite Auto im Abo, «weil Carvolution so unkompliziert ist».

« «Ich sehe, was das Auto jeden Monat kostet.» Ralph Keller »

Für Valerie Buck ist es ihr erstes Auto überhaupt. Via Google ist sie auf das Unternehmen in Bannwil BE aufmerksam geworden. «Ich habe mich zuerst noch über Leasing und ähnliches informiert. Aber mir war das alles zu kompliziert. Ich wusste nicht, welche Kosten auf mich zukommen. Bei Carvolution kommt dagegen alles aus einer Hand.»

Sie ist vom Abo überzeugt, meint aber, dass der Service seinen Preis hat: «Vielleicht zahlst du ein wenig mehr, als wenn du alles selber machen würdest. Aber ich finde, das lohnt sich.» Die Neulenkerin sieht noch einen weiteren Vorteil: Sie hätte sich auch ein Auto kaufen können, «aber dann ist eine grosse Summe Geld auf einmal weg. Das Ersparte möchte ich lieber anders verwenden.»

Lukas Nyffenegger: «Gerade, wenn alles teurer wird, ist es wichtig, die Kosten fürs Auto im Griff zu haben.» Foto: Carvolution.com 1/2

Dass man ein Auto nutzt, anstatt besitzt, stösst immer noch auf Skepsis. Lukas Nyffenegger kann es nicht verstehen: «In der Schweiz mieten 60 Prozent ihre Wohnung. Aber beim Auto tun sich trotzdem noch viele schwer mit abonnieren, also mieten.» Dabei gebe es immer mehr Anbieter. Sogar sein Garagist, bei dem er bisher seine Autos kaufte, habe mittlerweile Abos im Angebot.

Für Nyffenegger ein logischer Schritt: «Die Leute wollen Transparenz und keine versteckten Kosten. Damit kann man budgetieren. Gerade wenn alles teurer wird, ist es wichtig, die Kosten im Griff zu haben.» Er hat sich vor der Unterschrift fürs Carvolution-Abo auch über Leasing informiert, «aber da wurde mir klar, dass das kompliziert ist: Mit Restwert, Anzahlung und weil man nur das Auto erhält und sich um den Rest selbst kümmern muss.»

« «Du kannst alles Carvolution überlassen, die machen alles für dich.» Valerie Buck »

Die Kostentransparenz war für Rico Carrara das Hauptargument: «Für mich steht bei Carvolution das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund. Was mir die Augen geöffnet hat, ist der Kostenvergleich, den ich berechnet habe.»

Carrara fährt seit über zwei Jahren einen Tesla im Abo. Für den Wechsel zu Carvolution hat er sich erstmals intensiv mit den Gesamtkosten auseinandergesetzt. Was kostet mich das Auto wirklich? Sein Fazit ist klar: «Die monatlichen Kosten bei Carvolution sind moderat.»

Neben dem Kostenvorteil und der Transparenz betonen alle Abonnentinnen und Abonnenten den Kundenservice. Für die ehemalige Rezeptionistin Lisa Robertson ist es gar der «beste Kundendienst der Schweiz.» Die Beraterinnen bei Carvolution hätten sich viel Zeit genommen, auf alle Fragen eine Antwort gehabt und sie nie zu etwas gedrängt. Robertson brauchte bei der Wahl des Autos etwas Zeit, da sie sich für vier verschiedene Modelle interessierte und mit allen eine Probefahrt machen wollte.

Valerie Buck bestätigt die guten Erfahrungen: «Ich habe einen VW ausgewählt. Aber als Carvolution einen noch günstigeren Allrad im Angebot hatten, haben sie mich angerufen und den Wagen vorgeschlagen. Das fand ich sehr fair.»

Janine Wyss: «Im Vergleich zum Leasing sind die Preise beim Abo top.» Foto: Carvolution.com 1/2

Der erste Kontakt zu Carvolution lief bei allen übers Internet: «Zuerst habe ich mir die Website angeschaut und anschliessend mit einem der Carvolution-Berater telefoniert», beschreibt Ralph Keller seinen Weg zum Auto-Abo. Auch für Anja Gysin war nach dem Gespräch mit Carvolution «der Fall sehr schnell klar».

« «Carvolution hat den besten Kundenservice der Schweiz.» Lisa Robertson »

Ausschlaggebend für den Vertragsabschluss waren bei allen letztlich die Gesamtkosten und die Tatsache, dass sie für alles nur einen Ansprechpartner haben. «Ich hatte auch eine Offerte für ein sogenanntes Full-Service-Leasing auf dem Tisch», erzählt Verkaufstrainer Ralph Keller. «Aber bei Carvolution ist das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser. Zudem waren alle Leute, mit denen ich Kontakt hatte, sehr sympathisch.»

Valerie Bucks Fazit: «Du bekommst ein sehr gutes Auto zu einem ausgesprochen guten Preis. Es ist einfach, flexibel, unkompliziert.» Lukas Nyffenegger unterstreicht diese Aussage: «Beim Auto-Abo musst du dir wirklich keine Gedanken machen. Denn du kannst alles Carvolution überlassen, die machen alles für dich.»

