Diese Campingparadiese sind besonders günstig

Ferien auf dem Campingplatz werden immer beliebter. Doch in ganz Europa steigen die Preise. In welchen Ländern ist es in diesem Sommer am günstigsten? Und wie ist die Preis-Situation in den Schweizer Regionen?

1/6 Campingferien bieten Entspannung in der Natur – doch die Preise sind gestiegen. Foto: PiNCAMP

Darum gehts Campingpreise steigen in der Schweiz und Europa

Tessin ist die teuerste Camping-Region in der Schweiz

Durchschnittliche Übernachtungskosten in der Schweiz: 57 Franken für eine dreiköpfige Familie

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Einfach in der Natur entspannen und die Seele baumeln lassen: Dafür eignen sich Campingferien besonders gut. Und gerade Familien mit Kindern schätzen die vergleichsweise moderaten Kosten, die eine solche Reise mit sich bringt. Allein auf Schweizer Campingplätzen wurden vergangenes Jahr 4,8 Millionen Logiernächte gezählt, ein neuer Rekord. Doch Campieren wird teurer, wie jetzt ein Vergleich der Campingplattform Pincamp zeigt.

Die durchschnittlichen Übernachtungspreise für eine dreiköpfige Familie steigen in der Schweiz demnach um vier Prozent auf 57 Franken. In Europa wird es um sechs Prozent teurer, auf durchschnittlich 49 Franken. Dabei sind die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Ländern und Regionen gross.

Camperparadies Deutschland

Wer in Deutschland campiert, kommt besonders günstig weg. Eine Übernachtung für zwei Erwachsene und ein Kind inklusive Standplatzgebühr für ein Wohnmobil kostet dort im Schnitt nur 37 Franken. Auch andere Länder im Norden, zum Beispiel Schweden (40 Fr.) und Dänemark (48 Fr.), sind vergleichsweise günstig.

Am teuersten sind Campingferien in Kroatien mit 63 Franken pro Nacht. Es folgen Italien (61 Fr.) sowie die Schweiz (57 Fr.) und Slowenien (57 Fr.). Diese Preise gelten für die aktuelle Sommer-Hauptsaison, in der viele Campingplätze voll sind.

Land Preis 2025 (in Fr.) Deutschland 37 Schweden 40 Frankreich 46 Dänemark 48 Österreich 50 Grossbritannien 50 Niederlande 51 Spanien 56 Slowenien 57 Schweiz 57 Italien 61 Kroatien 63

Tessin als Schweizer Preishölle

Auch innerhalb der Schweiz sind die Preisunterschiede gross. Am günstigsten ist die Region Jura-Neuchâtel-Fribourg-Vaud mit 46 Franken – und dies trotz jüngst um zehn Prozent gestiegener Preise. Am teuersten ist das Tessin, wo es im Sommer verständlicherweise besonders viele Camper hinzieht. 73 Franken kostet die Übernachtung für eine Camperfamilie dort.

Region Preis 2025 (in Fr.) Preis 2024 (in Fr.) Veränderung (%) Jura-Neuchâtel-Fribourg-Vaud 46 41 +10 Nordwestschweiz 50 48 +3 Bern 53 55 –3 Ostschweiz 54 51 +6 Wallis 54 51 +6 Genfersee 61 55 +11 Graubünden 61 57 +7 Zentralschweiz & Zürich 62 58 +8 Tessin 73 69 +6

Wichtig für die Planung: Inzwischen haben auf vielen Campingplätzen flexible Preise Einzug gehalten. Das bedeutet, dass die Preise je nach Nachfrage tagesaktuell angepasst werden – wie es auch in den meisten Hotels üblich ist.

Es lohnt sich deshalb, früh zu buchen – und allenfalls auf die Nebensaison auszuweichen. «Die Preise in der Nebensaison sind rund ein Drittel günstiger als im Sommer», sagt Pincamp-Geschäftsführer Uwe Frers. Doch besonders am Mittelmeer oder einem der vielen Schweizer Seen ist es im Sommer halt einfach am schönsten.