Hält das Auto-Abo, was es verspricht?

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Carvolution

Nicole Kaufmann: «Das Auto-Abo bedeutet für mich dank All-in-One-Paket null Aufwand und das ist einfach grossartig. Zudem ist der Preis unschlagbar.»

Rund die Hälfte der Autos in der Schweiz werden geleast. Auch Nicole Kaufmann war lange Zeit mit Leasing-Fahrzeugen unterwegs. Heute würde sie davon abraten. Es ist ihr nämlich nicht nur zu teuer, sondern auch zu intransparent und mit viel Aufwand und Papierkram verbunden. Auf ein neues Auto will sie aber nicht verzichten, weshalb sie jetzt schon zum zweiten Mal ein Auto bei Carvolution abonniert. Sie geniesst dabei die gleichen Vorteile wie beim Leasing oder Kauf und kann das Auto uneingeschränkt nutzen, zahlt aber viel weniger. Der einzige Nachteil aus ihrer Sicht: Es gibt nur rund 50 vorkonfigurierte Modelle im Angebot.

Neue Modelle im Sale Profitiere jetzt von besonders attraktiven Preisen von Peugeot, Ford und weiteren Modellen im Carvolution-Sale: Peugeot 208 GT ab 299 Franken pro Monat

ab 299 Franken pro Monat Ford Focus ST-Line X ab 499 Franken pro Monat

Ford Focus ST-Line X ab 499 Franken pro Monat

ab 299 Franken pro Monat Ford Focus ST-Line X ab 499 Franken pro Monat

Ford Kuga ST-Line X ab 569 Franken pro Monat Zu den Sale-Modellen

Du fährst jetzt dein zweites Auto im Abo. Was hat dich überzeugt?

Am meisten überzeugt mich das All-in-One-Paket. Versicherung, Steuern, Service, Reifen und vieles mehr sind bereits im Preis enthalten. Für mich bedeutet das null Aufwand. Das ist einfach grossartig. Zudem ist der Preis unschlagbar.

Hast du dein Auto vor dem Abo gekauft oder geleast?

Früher habe ich geleast. Aber heute wäre das für mich keine Option mehr, weil das Auto-Abo einfach perfekt für mich ist.

Was ist der grösste Unterschied zwischen einem Auto-Abo und einem Leasing?

Die ganze Handhabung ist viel einfacher. Ich habe nicht mehr unzählige verschiedene Rechnungen und diversen Papierkram, sondern einfach eine transparente Auto-Abo-Rechnung und fertig.

Es heisst, das Auto-Abo sei teuer. Wie siehst du das?

Wenn man alles genau kalkuliert, sind die Kosten wirklich erschwinglich und sogar tiefer als beim Leasing – vor allem aber ist Carvolution dabei sehr transparent. Auch wenn die Auswahl an Kleinwagen aktuell nicht mehr so gross ist, ist das für mich in Ordnung. Der Ford Puma, den ich jetzt fahre, war nur 20 Franken teurer als der Seat Ibiza, ist aber besser ausgestattet und geräumiger.

Warum hast du das Fahrzeug gewechselt?

Bei meinem vorherigen Auto war die vertragliche Mindestlaufzeit des Abos erreicht. Ich hätte ihn noch ein Jahr länger fahren können, habe mich aber für einen Wechsel entschieden. Ursprünglich wollte ich das Auto-Abo einfach mal für zwei Jahre ausprobieren. Jetzt hat es mich aber so überzeugt, dass die Frage nicht war, ob ich dabei bleibe, sondern welches Auto das nächste sein wird. Als Doreen, meine Ansprechperson bei Carvolution, sich dann mit einer Aktion für den Ford Puma ST-Line X gemeldet hat, habe ich direkt zugeschlagen.

Kostenvergleich leicht gemacht Auto-Abo vs. Leasing: In nur 3 Klicks erhältst du deinen individuellen Kostenvergleich. Konfiguriere dein Abo für ein beliebiges Auto und gib deine Informationen zum Leasing an. Carvolution schickt dir dann deinen individuellen Gesamtkostenvergleich zu, damit du dein Sparpotenzial im Abo entdecken kannst. Zum Kostenvergleich

Wie lief die Rückgabe deines Autos?

Ich weiss, dass es zur Rückgabe immer wieder Kritik gibt, was allfällige Kosten betrifft. Ich habe das anders erlebt. Mir war bewusst, dass mein Auto einen Schaden hatte. Das ist doch wie die Abgabe einer Mietwohnung: Man kann nicht einfach etwas beschädigen und dann erwarten, dass man nichts bezahlen muss.

Wie war das mit dem Schaden bei der Rückgabe?

Es verlief alles reibungslos. Zusätzlich zur Versicherung, die im All-in-One-Paket dabei ist, hatte ich mich für die Parkschaden- und Grobfahrlässigkeitsversicherung entschieden. Bei der Rückgabe gab es eine sehr kompetente Beurteilung, so wie man das erwarten darf. Für die Parkschäden ist meine Zusatzversicherung aufgekommen. Einen anderen Schaden musste ich selbst übernehmen.

Du wurdest also nach der Rückgabe zur Kasse gebeten?

Ja, ich musste diesen einen Schaden zahlen. Die dafür in Rechnung gestellten 450 Franken waren gerechtfertigt. Durch meine frühere Arbeit in der Automobilbranche bin ich mir bewusst, dass auch kleine Schäden viel kosten können.

Hast du Verbesserungsvorschläge zur Rückgabe?

Nein, für mich war alles prima. Der ganze Rückgabe-Prozess ging schnell und ich wusste im Voraus bereits, wie das laufen wird. Die Leute, die sich beschweren, haben sich im Vorfeld vermutlich nicht ausreichend informiert. Carvolution erklärt die Rückrahmenstandards ganz transparent.

Bist du mit dem Carvolution-Service immer zufrieden?

Ja, absolut! Alles ist stets unkompliziert und das Team immer freundlich. Besonders der Kontakt mit Doreen ist hervorragend. Wenn sie einmal nicht direkt erreichbar war, wurde mir immer bestens weitergeholfen, egal worum es ging. Der Reifenwechsel verlief ebenfalls perfekt: Ich ging einfach in die Garage, und innerhalb einer halben Stunde war alles erledigt. Da kann ich nur sagen, weiter so!

Für dich ist das Auto-Abo also die beste Lösung?

Auf jeden Fall. Ich bin sicher, in drei Jahren, nach Ende der Laufzeit meines Ford Puma, sehen wir uns wieder (lacht). Für mich ist es wirklich super. Ich würde mir kein Auto mehr kaufen oder leasen – ich bin überzeugt und empfehle Carvolution immer gerne weiter.

Hast du andere Abo-Anbieter auch angeschaut?

Ja, ich habe verschiedene Angebote sorgfältig geprüft. Ein Anbieter hatte landesweit zwölf Standorte, an denen man das Auto abholen kann, was ich als sehr praktisch empfand. Doch letztlich gab es bei jedem anderen Anbieter immer etwas, das mich nicht überzeugte. Ein Abo hatte zwar keinen Selbstbehalt, aber die monatliche Rate war deutlich höher. Insgesamt habe ich mir alle Optionen genau angesehen und festgestellt, dass Carvolution für Neuwagen das günstigste Angebot führt und für mich die Nummer 1 ist.

Das Auto-Abo: Einfach, flexibel, preiswert Ein Auto im Abo zum monatlichen Fixpreis. Der Schweizer Auto-Abo-Pionier Carvolution bietet für Private und Firmen rund 50 Fahrzeugmodelle zum Fixpreis an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell. Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Hol dir jetzt eine unverbindliche Offerte für dein Auto und entdecke dein Sparpotenzial. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Das Angebot von Carvolution

