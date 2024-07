Scheitert Ursula von der Leyen am Verbrenner-Verbot?

1/10 Am heutigen 18. Juli 2024 stellt sich Ursula von der Leyen zur Wiederwahl als Präsidentin der Kommission der Europäischen Union (EU).

Heute, Donnerstag, wirds ernst für Ursula von der Leyen (65). Die deutsche CDU-Politikerin stellt sich dem EU-Parlament zur Wiederwahl als Präsidentin der EU-Kommission. Am 25. Juni hatten die Staats- und Regierungschefs der EU die studierte Medizinerin für eine zweite Amtszeit nominiert. Für die Wiederwahl benötigt von der Leyen 361 der 720 Stimmen im Parlament.

Aber: Sie dürfte bis zur letzten Sekunde bangen müssen. Denn die Parlamentarier machen ihre Zustimmung auch von der inhaltlichen Ausrichtung von der Leyens abhängig. Einer der Streitpunkte: das vor einem Jahr beschlossene Verbrenner-Verbot. Demnach wird ab 2035 aus klimapolitischen Gründen die Neueinlösung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in der EU nicht mehr erlaubt sein.

Vor allem Deutschland kritisiert

Faktisch wären damit nur noch rein elektrische Neuwagen oder solche mit Brennstoffzelle möglich. Der Fahrzeug-Altbestand wäre vom Verbot nicht betroffen. Auch wenn sie kein EU-Mitglied ist: Das Verbot würde auch für die Schweiz gelten, weil die hier verkauften Autos einer EU-Typengenehmigung entsprechen müssen.

Im Vorfeld des Beschlusses hatten Mitgliedstaaten mit Automobilindustrie – Frankreich, Italien, Spanien und vor allem Deutschland – die Pläne kritisiert. Vor allem Deutschland plädierte für eine technikoffene Regelung, die zum Beispiel nahezu CO₂-neutrale synthetische E-Fuels in Verbrennungsmotoren weiterhin erlaubt. Im Wahlkampf im Vorfeld der Europawahl im Juni hatte der Chef der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der Deutsche Manfred Weber (52), angekündigt, das Verbrenner-Verbot bei einem Erfolg seiner Partei zu hinterfragen.

Grosse Fraktionen nicht einig

Doch noch bevor die neue EU-Kommission und ihre Präsidentin im Amt sind, tobt schon die Diskussion. Jetzt fordert auch die liberale Renew-Europe-Fraktion eine Überarbeitung. Statt null CO₂ lokal im Auto festzulegen, solle sich das Gesamtsystem von der Spritproduktion bis zur Nutzung im Auto durch CO₂-Neutralität auszeichnen – sprich: Freie Fahrt für E-Fuels.

Dagegen pochen Grüne und die europäischen Sozialdemokraten (S&D) auf die Beibehaltung des Verbrenner-Verbots. Es sei integraler Bestandteil des sogenannten europäischen Green Deals, der die Union bis 2050 in allen Bereichen in die CO₂-Neutralität führen soll. Was heisst das für von der Leyens Wiederwahl?

Gibts eine Mehrheit für von der Leyen?

Entweder spricht sie sich für das Verbrenner-Verbot aus, verliert dann aber eventuell Stimmen der Fraktionen EVP (konservativ) und Renew Europe (liberal). Oder sie öffnet die Diskussion über das Verbot erneut, kann sich dann aber nicht mehr auf die Stimmen von Grünen und S&D (sozialdemokratisch) verlassen. Beides scheint keine Lösung: Verliert von der Leyen die Zustimmung einer der beiden grossen Fraktionen EVP und S&D, hat sie keine Mehrheit.

Damit wäre entweder ihre Wiederwahl fürs Erste gescheitert. Oder aber sie wäre auf Stimmen der Linksfraktion The Left oder der rechtspopulistischen Fraktionen rechts der EVP angewiesen. Beides dürfte ihr nicht recht sein: Sie hat angekündigt, sich bei ihrer Wahl auf die Parteien der Mitte zwischen S&D und EVP stützen zu wollen.

Gut möglich, dass es also zu einer EU-typischen Verhandlungslösung kommt. An einem Kompromiss, der beide grossen Fraktionen zufriedenstellt, dürfte von der Leyen noch bis zur letzten Sekunde arbeiten.