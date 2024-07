Wer ist Rivian?

Vom Oldtimer-Bastler zum Elektro-Pionier: Der US-Elektroautobauer Rivian wurde 2009 in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan vom 1983 geborenen Robert «R.J.» Scaringe gegründet. Der hatte schon als Jugendlicher in seiner Garage Autos restauriert, studierte und promovierte später am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ingenieurwesen und enthüllte mit dem Pick-up Rivian R1T 2018 das erste Rivian-Modell. Neben dem SUV R1S auf gleicher Basis sind mit den kleineren Crossovern R2 und R3 bereits weitere Modelle in der Pipeline.

Ende 2023 beschäftigte Rivian knapp 17'000 Mitarbeitende und lieferte im gleichen Jahr 50'000 Fahrzeuge aus – bei einem Umsatz von rund 4,4 Mrd. US-Dollar.