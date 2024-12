Auf Strassen kann Salz in den Wintermonaten ein Segen sein. Doch wenn Autos dem Streusalz zu lange ausgesetzt sind, können sie erhebliche Schäden davontragen. Mit diesen Tipps schützt du dein Auto.

So schützt du dein Auto vor Salz-Schäden

1/5 Streusalz kann im Winter vom Segen zum Fluch werden. Foto: Keystone

Auf einen Blick Streusalz kann Fahrzeuge schädigen. Regelmässige Reinigung und Pflege sind wichtig

Korrosion am Unterboden, der Aufhängung und Bremsen gefährdet die Fahrsicherheit

Denis Fried Redaktor Auto & Mobilität

Wenn jetzt die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen und die Strassen wieder vereisen, sind wir dankbar, dass die Unterhaltsdienste Salz streuen. Während der Verkehr dadurch sicherer wird, kann das Streusalz jedoch negative Auswirkungen auf gewisse Komponenten unserer Fahrzeuge haben. Wer dann nicht reagiert, riskiert langfristig Schäden an seinem Auto.

Korrosion wird beschleunigt

Die grösste Gefahr, die von Streusalz ausgeht, ist die beschleunigte Korrosion. Am anfälligsten darauf ist der Fahrzeugunterboden, der dem Salz häufig ausgesetzt ist. Hier können durch Rost Schäden am Fahrgestell entstehen. Das ist vor allem dann ein grosses Problem, wenn Salz über längere Zeit am Fahrzeug haften bleibt. Gerade bei älteren Fahrzeugen, deren Grundierung nicht mehr ausreichend schützt, ist das zu beachten.

Die Aufhängung und Bremsen sind ebenfalls Komponenten, die durch Salz gefährdet sind. Bei diesen Bestandteilen ist Korrosion besonders gefährlich, weil sich eine Beeinträchtigung ihrer Funktionen stark aufs Fahrverhalten auswirken kann. Gepaart mit unsicheren, winterlichen Strassenverhältnissen führt dies zu einem erhöhten Unfallrisiko.

Weniger gefährlich, aber leider umso auffälliger, sind Lackschäden. Bei modernen Autos sollte Salz kein allzu grosses Problem darstellen. Sind jedoch bereits einige Kratzer und Risse im Lack vorhanden, können sich diese durch das Salz vergrössern. Grundsätzlich gilt: Überall wo Metall exponiert ist, kann Korrosion stattfinden – und wird in Kombination mit Salz beschleunigt. Um dem entgegenzuwirken, reichen folgende Massnahmen.

Fahrzeug regelmässig waschen

Die einfachste Lösung gegen Salz ist die regelmässige Fahrt zur Autowaschanlage. Wenn möglich sollte das Auto im Winter einmal pro Woche gewaschen werden, um das Salz zu entfernen.

Schäden ausbessern

Wenn kleine Kratzer und Risse im Lack repariert werden, hat Salz auf der Oberfläche keine Angriffspunkte. Auch am Rest des Autos sollte man rostige Stellen möglichst schnell ausbessern, um grössere Schäden zu verhindern.

Wachsversiegelung und Grundierung

Mit einer Wachsversiegelung vor den Wintermonaten schützt man den Lack zusätzlich vor Dreck und Streusalz. Falls nötig, kann auch der Unterboden des Autos neu grundiert werden.

Auto-Check-up im Frühling

Wenn im Frühling das Schneegestöber vorbei und die Strassen wieder sauber sind, lohnt es sich, das Auto gründlich zu untersuchen. Da jetzt kein Salz mehr auf die Strassen kommt, kann auch der Unterboden gewaschen und die letzten Salzrückstände entfernt werden. Ist das geschafft, kann man sorglos in die warme Jahreszeit starten.