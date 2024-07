Das Motofestival 2025 in Bern musste abgesagt werden. Jetzt richtet sich der Fokus der Töfffans auf den am 31. August und 1. September 2024 mit verbessertem Gesamtkonzept auf dem Areal der Motorworld Region Zürich in Kemptthal ZH stattfindenden Töffträff.

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Letztes Jahr erfolgreich als Töffmäss auf dem Areal der Motorworld Region Zürich in Kemptthal ZH gestartet, geht das Zweiradfestival mit der neuen Bezeichnung Töffträff am 31. August und 1. September 2024 in die zweite Runde. Grösser, und mit einem verbesserten Gesamtkonzept, das den Community-Aspekt noch stärker in den Vordergrund stellt und die Eigenschaften einer Produktmesse mit der Atmosphäre eines Festivals verbindet.

Nach der Absage des Motofestivals 2025 in Bern dürfen sich Töfffans beim zweitägigen Töffträff auf eine Vielzahl von Highlights freuen. Diverse Aussteller zeigen auf rund 3000 Quadratmetern Fläche (ein Drittel mehr als 2023) ihre Bikes und Zubehör, verschiedene Marken bieten Probefahrten an. Dazu treten mehrere Live-Bands auf einer US-Schulbus-Bühne auf – und natürlich fehlt auch ein vielseitiges und trendiges Food- und Bar-Angebot nicht.

Mit dem Töff direkt aufs Areal

Doch der Kern der Veranstaltung sind und bleiben die Bikerinnen und Biker, die für fünf Franken mit dem eigenen Töff mitten ins Festivalgelände auf dem früheren Maggi-Areal in Kemptthal ZH fahren können und so selbst ein Teil der grossartigen Bike-Ausstellung werden – quasi vom Besucher zum Aussteller. «Wir freuen uns, dass wir mit dem Töffträff eine Veranstaltung schaffen, die weit mehr als eine Messe oder ein Musikevent ist. Es ist ein Fest der Leidenschaft für Motorräder und eine Plattform für den Austausch unter Gleichgesinnten», erklärt Franziska Friesch vom OK Motorworld.

Im Gegensatz zum Berner Motofestival scheint der Töffträff fest im Sattel zu sitzen. «Unser Fokus liegt die nächsten Jahre darauf, am Standort Kemptthal eine positive und einladende Atmosphäre zu schaffen. Mit spannenden, übers ganze Jahr verteilten Aktivitäten, die alle Töfffans begeistert. Dabei ist der Töffträff das Kernstück dieser Strategie und wird mit einer starken Community-Bindung auch in Zukunft ein unverzichtbarer Termin im Kalender der Zweirad-Fans sein», verspricht Franziska Friesch. «Wir freuen uns darauf, dieses Event zu einem festen Treffpunkt für alle Liebhaber von Motorrädern und guter Stimmung zu machen.»