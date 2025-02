1/11 Der neue VW e-Caravelle ist ab sofort erhältlich. Foto: ingobarenschee.com

Stefan Grundhoff

ID. Buzz, Bulli und Multivan gibts bereits: Jetzt bringt VW noch die neue Transporter-Generation. Langer oder kurzer Radstand, Hochdach, Caravelle oder Pritschenwagen – die Auswahl ist riesig, wie das Nutzfahrzeug der kommenden Jahre aussehen soll. Aber auch beim Antrieb bietet der bei Ford in der Türkei gefertigte VW-Transporter viele Möglichkeiten: effiziente Zweiliter-Diesel, Plug-in-Hybrid oder Elektroversionen und die Wahl zwischen Hinterrad- und Allradantrieb.

Gerade für den städtischen Personentransport dürfte dem 2,5 Tonnen schweren Elektro-VW e-Caravelle mit seinen beidseitigen Schiebetüren eine besondere Bedeutung zukommen. Wir sind diese Version bereits gefahren.

Die Gesamtabstimmung des e-Caravelle in der Langversion ist spürbar komfortabler als beim Elektro-Transporter mit kürzerem Radstand. Dank des E-Motors, der bis zu 286 PS (210 kW) und 415 Nm leistet, ist der Wolfsburger flott unterwegs. Die leichtgängige Lenkung gefällt uns etwas besser als die plötzlich zupackende Bremse, die gerade beim Anbremsen gewöhnungsbedürftig ist. Überaus angenehm ist trotz fehlenden Dämmglases das sehr geringe Geräuschniveau im Innenraum bei mittleren und höheren Geschwindigkeiten.

Wenig beeindruckende Ladeleistung

Neben der 5,05 Meter langen Normalversion gibts den Caravelle auch mit langem Radstand und 5,45 Meter Länge. So bietet er nicht nur bis zu neun Personen, sondern auch jede Menge Gepäck Platz. Neben der Wahl zwischen Aufbau und den verschiedenen Längen (bis zu 3,50 m Radstand), muss man sich dann auch noch für den passenden Antrieb und die verschiedenen Leistungspakete entscheiden. Es stehen Elektromotoren mit 136 PS (100 kW), 218 PS (160 kW) und 286 PS (210 kW) zur Verfügung. Im Frühjahr wird optional eine Variante mit Allradantrieb erhältlich sein, doch diese verspricht kein Leistungsplus, da das 64 kWh grosse Akkupaket nicht mehr Ausgangsleistung verträgt und somit auch die Allradversion auf 286 PS (210 kW) begrenzt ist. Recht früh begrenzt ist auch die Ladeleistung. Der e-Caravelle kann an einem Schnelllader nur mit maximal 125 Kilowatt laden – nicht gerade beeindruckend.

Technische Daten zum neuen e-Caravelle Antrieb: E-Motor, vorne 286 PS (210 kW), 415 Nm, 1-Gang-Automat, Allradantrieb / Heckantrieb. Fahrleistungen: 0–100 km/h 7,4 s, Spitze 150 km/h (abgeregelt). Batterie 64 kWh (63,8 kWh netto), max. Ladeleistung AC/DC 11/135 kW, Ladezeit zehn bis 80 Prozent in 45 min Masse: L/B/H 5,45/2,27/1,96 m, Gewicht ca. 2500 kg, Laderaum bis zu 1'000 l Umwelt: Reichweite WLTP 311 km, Verbrauch WLTP 26,4 bis 23,8 kWh/100 km, 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz D Preis: ab 85'000 Franken; Basismodell mit 136 PS (100 kW) ab 65'000 Franken

So viele Wahlmöglichkeiten es beim neuen Transporter und der Personenvariante des Caravelle gibt, so vermissen wir doch noch eine grössere Akkualternative. Denn gerade bei winterlichen Temperaturen sinkt die Realreichweite mit der 64-kWh-Batterie schnell sehr deutlich unter die 250-Kilometer-Marke. Damit das stattliche Drehmoment gerade auch im Innenstadtbereich beim kraftvollen Anfahren nicht zu ruppig für die Insassen wird, gibts optional ein Programm, das die Leistung nicht allzu kräftig an die Hinterachse bringt. Die meisten Einsatzzwecke des maximal 150 km/h schnellen e-Caravelle dürften im gewerblichen Bereich und im Nahtransport liegen. Denn der Normverbrauch beträgt 23,8 kWh auf 100 Kilometer, was eine maximale Reichweite von überschaubaren 311 Kilometer erlaubt.

Genug Platz für bis zu neun Passagiere

Egal, ob Acht- oder Neunsitzer – das Ladevolumen im Inneren des neuen Caravelle ist riesig. Hinter der dritten Sitzreihe stehen auf knapp 1,40 Meter Innenbreite 1000 Liter Volumen zur Verfügung. Wem das nicht reicht, der kann die letzte Sitzreihe umklappen oder die hinteren Sitze ausbauen und den Innenraum so weiter vergrössern und die 1,3 Tonnen Zuladung nach Belieben nutzen. Die Laderaumlänge beträgt drei Meter. Die Dachlast stieg von 150 auf neu 170 Kilogramm.

Nachgelegt hat VW beim Transporter und beim Caravelle auch bei der Ausstattung. So gibts deutlich mehr Komfort und Sicherheit durch Details wie LED-Scheinwerfer, zwei Digitaldisplays (12/13 Zoll), Apple Car Play/Android Auto und vieles mehr. Auf Wunsch sind USB-Anschlüsse mit bis zu 230 Volt für stärkere Geräte möglich. Die Preise starten für den VW e-Caravelle bei 65'000 Franken; die besser ausgestattete Version kostet mit 286 PS (210 kW) und langem Radstand mindestens 85'000 Franken.