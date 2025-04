1/20 Mercedes hat an der Auto China in Shanghai die Studie Vision V vorgestellt. Autoredaktor Stefan Grundhoff konnte sich die Luxuslounge auf Rädern schon genauer anschauen. Foto: zVg

Darum gehts Mercedes präsentiert Vision V: Luxuriöser elektrischer Van für die Zukunft

Innenraum bietet Liegesitze, 42 Lautsprecher und 65-Zoll-Bildschirm

Luxusvan soll Reichweite von 500 km, Leistung bis 544 PS und Allradantrieb bieten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Edel ausgestattete Vans haben im asiatischen Raum längst die klassischen Luxuslimousinen als Statussymbol abgelöst. Gegenüber den flachen Limousinen haben Vans entscheidende Vorteile: Sie bieten mehr Platz, erlauben eine aufrechte Sitzposition und eignen sich daher ideal als Büro auf Rädern, wenn sich die solvente Kundschaft durch die dauerverstopften Innenstädte der Megacitys chauffieren lässt. Vom Erfolg der Lounges auf Rädern will auch Mercedes in Zukunft noch stärker profitieren und präsentiert auf der aktuell stattfindenden Auto China in Shanghai die Studie Vision V. Sie wird in ähnlicher Form und unter neuem Namen schon ab 2026 das grosse Erbe der äusserst erfolgreichen V-Klasse antreten – rein elektrisch und luxuriöser denn je.

Mit der neuen Nomenklatur VLE und VLS wollen die Schwaben zeigen, wie gross der Schritt ist, Vans ins gleiche ertragreiche Boot wie die PWs zu holen. Optisch hält sich die Studie ebenfalls nicht zurück: Selbstbewusste Front mit beleuchtetem Mega-Kühlergrill, ausgestellte Radhäuser und ein Heck, das fast komplett von einem LED-Leuchtenband eingerahmt ist – bereits von aussen hat die Shanghai-Studie nichts mehr mit einem Nutzfahrzeug gemein. Wer sich den 5,48 Meter langen Vision V dann innen genauer anschaut, dürfte kaum einen Zweifel daran haben, dass sich gerade mit Blick auf den chinesischen Markt auch eine Maybach-Version des neuen VLS ankündigt, mit dem die täglichen Stunden im Stau angenehmer denn je vergehen.

Mehr Luxus geht nicht

Der Vision V mit einem Radstand von 3,53 Metern ist eine imposante Luxuslounge auf Rädern: Der Innenraum mit futuristischer Ambiente-Beleuchtung beherbergt zwei Liegesesseln, 42 Lautsprecher, sieben Bild-Projektoren und einen 65 Zoll grossen Bildschirm, der aufgerollt im Fahrzeugboden auf seinen Einsatz wartet. Ein harter Brocken für die internationale Van-Konkurrenz mit Modellen wie dem Volvo EM90, Lexus LM, Toyota Alphard, Zeekr 009, Kia Carnival, Voyah Dreamer oder Denza D9. Und auch den Veredlern könnte der neue Sternengleiter das Geschäft vermiesen: Zahlreiche Nachrüster nahmen sich schon die aktuelle V-Klasse vor und bauten diese mit Clubsesseln und Grossbildschirmen sowie Chrom-Applikationen zu einem nicht lizensierten Maybach-Modell.

Technische Finessen

Die beiden Modelle Mercedes VLE und VLS basieren auf der flexiblen Van.Ea-Plattform und diese soll – rein elektrisch angetrieben – eine wahre Wunderwaffe sein, die vom rustikalen Lastesel in strahlendem Weiss bis zum belederten Nobelvan alles ermöglicht und dabei mit gesunkenen Kosten und weniger Varianz auch die Markenverantwortlichen zum Strahlen bringt. Schon Anfang kommenden Jahres soll das Van-Doppelpack auf die Märkte rollen und die neue Elektroplattform mit technischen Finessen wie 800-Volt-Technik, 500 Kilometern Reichweite und Allradlenkung schrittweise einführen. Leistungen bis 400 kW (544 PS), Allradantrieb und Fahrerassistenzsysteme für teilautonomes Fahren auf Level 3, wie sie in den Luxuslinern S-Klasse und EQS schon heute angeboten werden, sind wohl nur eine Frage der Zeit.

Um die elektrische Reichweite im Alltag zu maximieren, verfügt die Konzeptstudie über ein grosses Solardach, das bei einem angepeilten Normverbrauch von knapp 16 kWh pro 100 Kilometer eine Zusatzreichweite von rund 20 Kilometern pro Ladung bringen soll. Später im Lauf des kommenden Jahres folgt die Nutzfahrzeugversion ohne Chromzierrat, zu der es ergänzend bis auf weiteres auch den bisherigen Sprinter mit Verbrennerantrieb auf alter Plattform geben soll. Dieser wurde erst jüngst aufgefrischt und soll mit seinen Dieseltriebwerken auch weiterhin eine nennenswerte Rolle im Portfolio der Van-Sparte spielen.