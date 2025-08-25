Der Flughafen Zürich erweitert sein VIP-Shuttle-Angebot mit dem Luxusvan LM von Lexus. An Bord der sieben voll auf Komfort ausgelegten Fahrzeuge reist man auf dem Rollfeld mindestens so luxuriös wie beim Fliegen in der ersten Klasse.

Darum gehts Flughafen Zürich und Lexus Schweiz starten Partnerschaft für luxuriösen VIP-Transfer

Lexus LM 350h bietet Einzelsitze mit Massage-, Belüftungs- und Heizfunktion

VIP-Ausführung des Lexus LM 350h kostet 174'900 Franken

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Der Flughafen Zürich und Lexus Schweiz haben eine Partnerschaft angekündigt, die das Reiseerlebnis für VIP-Gäste noch angenehmer gestalten soll. Ab sofort steht für Passagiere, die den VIP-Service des Flughafens Zürich buchen, einer von sieben speziell ausgestatteten Luxusvans des Typs LM 350h für den Transfer zum Flugzeug bereit. Der Service, der weitere Premium-Dienstleistungen wie Zugang zu den VIP-Lounges und separater Sicherheitskontrolle bietet, kann unabhängig von Airline oder Buchungsklasse gebucht werden.

Die Kooperation ziele darauf ab, anspruchsvollen Reisenden einen nahtlosen und luxuriösen Transfer als Teil des umfassenden Angebots des Flughafens zu bieten. Ermöglichen soll das der Lexus LM 350h in VIP-Ausführung. Als geräumiger Van konzipiert, bietet er im Fond zwei elektrisch verstellbare Einzelsitze mit Massage-, Belüftungs- und Heizfunktion im Airline-Stil, die sich via Smartphone-Bedienung komplett in einen Schlafsessel verwandeln lassen. Ein fest installiertes 48-Zoll-Display trennt den Passagierbereich vom Fahrerraum und kann sowohl für Unterhaltungszwecke als auch für Geschäftliches wie Videocalls eingesetzt werden. Angetrieben werden die Lexus-Vans von einem effizienten 2,5-Liter-Hybridmotor mit 250 PS (184 kW).

Auch preislich im Luxussegment

Christian Wellauer, Direktor von Lexus Schweiz, zeigt sich begeistert von der neuen Kooperation: «Wir freuen uns ausserordentlich, mit unseren luxuriösen Mobilitätslösungen einen wesentlichen Beitrag zu diesem erstklassigen VIP-Erlebnis für die Kunden des Flughafens Zürich leisten zu können.» Er betont weiter, dass der Lexus LM 350h VIP speziell für höchste Ansprüche entwickelt wurde und somit ideal zur Philosophie des Flughafenservices passt.

Die neuen VIP-Shuttles von Lexus seien «die perfekte Ergänzung für den Zurich Airport VIP Service, der seinen Gästen bereits eine breite Palette an individuellen Dienstleistungen rund um die An- und Abreise bietet», heisst es bei den Verantwortlichen des Flughafens. «Dazu gehören unter anderem ein exklusiver Lounge Service, private Suiten sowie ein umfassender Abflug- und Ankunftsservice mit vollumfänglicher Unterstützung bei Check-in, Sicherheitskontrolle und Gepäckabfertigung.» Wer sich privat für einen Lexus LM, kurz für Luxury Mover, entscheidet, hat auch hohe Ansprüche ans eigene Portemonnaie: 174'900 Franken kostet der Lexus LM 350h in der am Flughafen Zürich eingesetzten VIP-Ausführung.