Das kultige Dreirad Piaggio Ape feiert sein Comeback: rein elektrisch und als Fiat Tris. Gebaut wird es in Marokko – deshalb wird es vorerst nur in Afrika und im Nahen Osten angeboten.

Darum gehts Der Fiat Tris ist ein dreirädriges Elektrofahrzeug aus Marokko.

Eine Akkuladung reicht für 90 km und lädt in 4,5 Stunden.

Der Tris hat 540 kg Nutzlast und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrick Solberg

Der Fiat Tris ist ein dreirädriges E-Mobil, das in den ausgefahrenen Spuren der mittlerweile eingestellten Piaggio Ape unterwegs ist. Während das italienische Kultdreirad seit sieben Jahrzehnten mit stinkender Zwei- und Viertakttechnik als kleiner Transporter zu den Kunden unterwegs war, fährt der neue dem Ape zum Verwechseln ähnlich sehende Fiat Tris rein elektrisch.

Eine Akkuladung des 6,9 kWh grossen Batteriepakets reicht für rund 90 Kilometer Reichweite. Wohl mehr als genug, um den Transportbedarf im urbanen Alltag abzudecken. Geladen wird übrigens ähnlich wie bei der Vespa Elettrica über die normale 220-Volt-Haussteckdose, die das kleine Akkupaket in dreieinhalb Stunden von 0 auf 80 Prozent lädt. Eine volle Ladung bis 100 Prozent dauert dagegen noch eine gute Stunde länger.

12 PS, 45 km/h Spitze und 540 Kilo Nutzlast

Angetrieben wird der Fiat Tris von einem 48-Volt-E-Motor, der 12 PS (9 kW) und 45 Nm leistet. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 45 km/h abgeregelt. «Der Tris ist entstanden aus der italienischen Kreativität des Centro Stile und wurde entwickelt für die Realitäten des täglichen Lebens», sagt Fiat-CEO Olivier François. «Mit seinem Debüt in Afrika und im Nahen Osten wird der Tris die Mobilität auf der letzten Meile verändern und neue Wege zu wirtschaftlicher Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe eröffnen.» François sagt auch, dass Europa der nächste Markt für das Elektrodreirad sein könnte. «Denn diese Art von intelligenter, nachhaltiger Lösung spricht eine universelle Sprache», so François.

Ein anderer Italo-Klassiker wurde ebenfalls elektrifiziert Fahrbericht Vespa Elettrica Ein Klassiker wird elektrisch

Der 3,17 Meter lange und in Marokko gebaute Tris ist mit seinen 12-Zoll-Rädern als vielseitiges Elektro-Nutzfahrzeug für ein breites Einsatzspektrum konzipiert. So gibt es ihn mit drei unterschiedlichen Aufbauten (Pritsche, Pick-up und mit Kabine). Als Pick-up mit 2,25 Quadratmeter grosser Ladefläche eignet er sich zum Beispiel für den Transport von Obst, Sand oder Möbeln. Während der Pritschenwagen und die Variante mit Kabine die Basis für individuelle Aufbauten anbieten. Die Nutzlast beträgt 540 Kilogramm und der Wendekreis beträgt lediglich knapp über sechs Meter.

Innen ist der Fiat Tris nicht ganz so spartanisch wie das kultige Piaggio-Dreirad. Aber grossen Komfort sollte man auch beim Tris nicht erwarten. Als Fahrer blickt man auf ein 5,7-Zoll-Display, das Auskunft über das gefahrene Tempo, den aktuellen Batteriestand sowie die Restreichweite gibt. Übrigens: Die Bezeichnung Tris steht nicht allein für die drei Räder, sondern auch für die drei LED-Scheinwerfer, mit denen sich das Elektro-Dreirad seinen Weg durch die Dunkelheit bahnt.