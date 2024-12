Jaguar wagt den Neuanfang mit einem futuristischen E-Auto-Konzept. Der Type-00 wurde an der Miami Art Week vorgestellt und soll mit einem imposanten Look und extremen Reichweiten überzeugen.

Auf einen Blick Jaguar enthüllt neues Konzeptauto Type-00 während der Miami Art Week

Design erinnert an modernen E-Type gepaart mit Cybertruck-Look

Erster offizieller Stromer soll Reichweite von bis zu 770 Kilometern haben

Denis Fried Redaktor Auto & Mobilität

Das Warten hat ein Ende! Nachdem sich Jaguar mit einer – je nach Ansicht gelungenen oder gescheiterten – Marketingkampagne ins Rampenlicht beförderte, ist die englische Traditionsmarke in aller Munde. Trotz viel Kritik nutzen die Briten die Gunst der Stunde und liefern gleich die Enthüllung ihres ersten Konzepts der Neuzeit nach.

Passend zum kunterbunten Markenvideo, das zwar mehr an Kunst und Mode als an einen bald 90-jährigen Autohersteller erinnert, fand die Weltpremiere im Rahmen der hippen Miami Art Week statt. Früher hätte man den Termin wohl eher auf die automobilaffinere Monterey Car Week gelegt.

Missgeschick oder Kunstgriff?

Die zwei Farbgebungen des Jaguar-Elektrokonzepts sind denn auch das Allererste, das ins Auge sticht. Miami Pink und London Blue heissen sie und erinnern an das allgegenwärtige Neonlicht im Nachtleben Miamis. Wehmütig dürften Jaguar-Fans das klassische British Racing Green vermissen – doch auf dem ultramodernen Konzeptauto wäre das eher fehl am Platz – zumal die angepeilte Kundschaft sowieso keinen nostalgischen Bezug mehr zur Marke und deren Racing-Vergangenheit hat.

Trotzdem sind gewisse Einflüsse aus der eigenen Historie erkennbar. So wirkt das Design wie ein moderner E-Type, der mit dem brutalistischen Look eines Cybertrucks gepaart wurde. Und auch der Name «Type-00» weckt Erinnerungen an vergangene Tage. Doch was bedeutet die doppelte Null? Laut Jaguar repräsentiert die erste Null das emissionsfreie Fahren und die zweite den Neustart der Marke.

Lange Wartezeit

Und jetzt, nach der Vorstellung dieses ersten Konzepts, bleibt abzuwarten. Denn der erste offizielle Jaguar-Stromer der Neuzeit soll erst Ende nächsten Jahres vorgestellt werden. Zumindest einige Details lassen die Engländer bereits durchsickern – und die klingen vielversprechend: Mit bis zu 770 Kilometern könnte der Stromer einer der reichweitenstärksten auf dem Markt werden. Wenn das nicht ausreicht, lädt er am 350-kW-Schnellader in nur 15 Minuten Strom für weitere 321 Kilometer!

Vielversprechend also. Doch der Viertürer-GT wird auch einiges kosten. Laut Jaguar-CEO Rawdon Glover wird der neue Jaguar-Luxusstromer mindestens 120'000 Franken kosten. Spätestens in einem Jahr wird sich zeigen, ob Jaguars Experiment zum reinen Statussymbol wird und anderen Premiummarken wie Bentley, Porsche und Co. das Wasser reichen kann.