Der neue Renault Twingo ist da: Der Elektro-Kleinwagen startet in der Schweiz ab 18'900 Franken. Mit nostalgischem Design und moderner Technik will Renault jetzt die Elektromobilität für alle erschwinglich machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Renault bringt den elektrischen Twingo ab CHF 18'900 auf den Markt

Retro-Design und moderne Technik: 260 km Reichweite mit 27,5-kWh-Batterie

82 PS starker Cityflitzer konkurriert mit günstigen Modellen aus China und Europa War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Bereits vor einigen Monaten kündigte Renault an, dass der Kultknirps Twingo sein Comeback feiern wird – diesmal rein elektrisch. Nachdem sich die Retro-E-Modelle R4 und R5 bereits als Verkaufsschlager erweisen (der R5 wurde 2025 gar zum Schweizer Auto des Jahres gekürt), wollen die Franzosen jetzt auch die Sparte der günstigsten Elektro-Cityflitzer mit erschwinglichem Retroflair besetzen. Deshalb startet Renaults Twingo bei uns bereits ab 18'900 Franken – und zählt so zu den günstigsten Elektroautos auf dem Markt.

Ein Griff in die Trickkiste

Mit dem neuen Twingo greift Renault bewusst seine eigene Geschichte auf. Das ursprüngliche Modell kam Anfang der 1990er-Jahre auf den Markt und wurde schnell zum erschwinglichen Kultauto. Sein rundliches Design, der überraschend geräumige Innenraum und der günstige Preis machten ihn zu einem der beliebtesten Kleinwagen Europas. Genau diese Erfolgsformel soll jetzt auch im Elektrozeitalter funktionieren.

Ähnlich wie schon beim R5 und R4 orientiert sich auch die Twingo-Neuauflage optisch stark an der allerersten Auflage. Runde Scheinwerfer, eine sympathische Frontpartie und kompakte Proportionen sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert. Gleichzeitig wurde das Design aber auch modernisiert: LED-Lichtsignaturen, klare Linien und digitale Anzeigen im Innenraum sorgen beim Stadtflitzer für einen futuristischen Touch.

Technisch ist der kleine Franzose klar auf den Einsatz in der Stadt ausgelegt. Ein Elektromotor mit 82 PS (60 kW) treibt den Mini-Fünftürer an und wird von einer 27,5-kWh-Batterie gespeist. Damit soll der Twingo eine Reichweite von bis zu 260 Kilometern nach WLTP schaffen – ausreichend für den täglichen Stadtverkehr oder Pendelstrecken.

Günstiger Alltagsheld

Mit dem angekündigten Einstiegspreis von 18'900 Franken positioniert Renault den Twingo klar gegen die günstigen Stromer aus China – wie zum Beispiel den BYD Dolphin Surf (ab 20'990 Fr.) oder der JAC e-JS1 (ab 12'989 Fr.). Aber auch gegen europäische Rivalen wie den Dacia Spring (ab 17'700 Fr.) quasi aus dem eigenen Haus, oder den Fiat 500e (ab 24'990 Fr.). Gerade im wachsenden Segment der kleinen E-Autos dürfte der Wettbewerb in den kommenden Jahren deutlich intensiver werden.

Fazit: Der kleine Franzose will die E-Mobilität für viele Menschen zugänglicher machen. Und so könnte der neue Twingo genau das werden, was schon sein Urahne war – ein sympathischer Alltagsheld für die Stadt.