Nach 52 Jahren holt Mercedes wieder diesen Titel

CLA erreicht 320 Punkte, weit vor Skoda Elroq (220) und Kia EV4 (208)

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Der Mercedes-Benz CLA ist Europas Auto des Jahres 2026! Die internationale «Car of the Year»-Wahl, die live im Internet übertragen wurde, fand heute im Rahmen der Brussels International Motor Show statt und eröffnete die Messe zugleich.

Im Mittelfeld wurde es knapp

Die internationale Coty-Jury setzt sich aus 59 Mitgliedern aus 23 europäischen Ländern zusammen – mit dabei ist auch Blick-Autochef Andreas Faust. Im Livestream wurden in alphabetischer Reihenfolge die Punkte pro Land für die sieben Finalistenfahrzeuge vergeben, ähnlich wie wir es auch vom Eurovision Song Contest kennen.

Bereits früh zeichnete sich ab, dass der Mercedes CLA zuoberst aufs Podest fahren könnte. Am Ende sicherte er sich mit 320 Punkten deutlich Rang 1, vor dem Skoda Elroq (220 Punkte) und dem Kia EV4 (208). Enger war das Rennen hinter dem Podest: Auf den Plätzen vier bis sieben reihten sich der Citroën C5 Aircross (207), Fiat Grande Panda (200), Dacia Bigster (170) und der Renault 4 (150) ein.

Erst der zweite Mercedes-Sieg

Mit dem CLA gewinnt Mercedes den seit 1964 vergebenen Titel erst zum zweiten Mal. Der erste Erfolg gelang den Stuttgartern mit dem Mercedes 450 SE/SEL im Jahr 1974 – vor 52 Jahren! Überzeugen konnte der elektrische CLA die Jury dank seiner fortschrittlichen Technologie und seiner rekordverdächtigen Reichweite von bis zu 790 Kilometern. Dazu kommen die hohe Ladeleistung von 320 Kilowatt und die Auswahl an verschiedenen Antrieben: Nebst drei E-Antrieben mit bis zu 354 PS (260 kW) und wahlweise 4x4, gibts auch Hybridantriebe. Und noch in diesem Jahr soll bereits die Kombiversion CLA Shooting Brake folgen.

Ob die Mittelklasse-Limousine auch das Zeug hat, die nationale Wahl «Schweizer Auto des Jahres 2026» zu gewinnen, wird sich bald zeigen: Nächste Woche, am 15. Januar 2026, wird der Sieger der von Ringier Medien Schweiz veranstalteten Jury- und Publikumswahl «Schweizer Auto des Jahres 2026» an einer Galaveranstaltung für geladene Gäste aus der Autobranche in Safenwil AG verkündet. Blick wird selbstverständlich darüber berichten.