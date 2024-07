1/19 Der neuste Streich von Land Rovers «Special Verhicle Operations» ist der Defender Octa.

Denis Fried Praktikant Auto & Mobilität

Über den Sinn der Launch Control lässt sich streiten. Die Funktion, die beim Sprint aus dem Stand für maximalen Grip und Beschleunigung sorgt, ist eigentlich mehr Spielerei und im Prinzip nur für die Rennstrecke gedacht. Im neuen Land Rover Defender Octa sitzend sind wir deshalb auch erstaunt, als unser Fahrer eben diese Funktion aktiviert. Denn wir sind nicht auf einer Rennstrecke, sondern mitten in einem Wald in der Nähe von Goodwood (Grossbritannien).

Geländetaugliche Rennmaschine

Die letzten zehn Minuten waren wir im Octa defender-typisch Offroad unterwegs und durften uns ein Bild seiner Geländegängigkeit machen. Bei der Entwicklung des Fahrzeugs lag der Fokus denn auch auf maximalen All-Terrain-Fähigkeiten. Eine angehobene Aufhängung mit 32,3 Zentimeter Bodenfreiheit lässt eine Radverschränkung von 55 Zentimeter zu. Dank grösseren Reifen erreicht man zudem einen Böschungswinkel von vorne 40,2 Grad und hinten 42,8 Grad. Somit meistert der Octa auch die herausforderndsten Offroadpassagen ohne Probleme. Mit einer Wattiefe von einem Meter funktioniert das sogar, wenns mal durch hüfthohes Wasser geht. Fazit: Der Über-Defender ist neben der Strasse beeindruckend!

Doch als wir dann an einer übersichtlichen Kreuzung ankommen und nach Aktivierung des Sportfahrwerks, dem Octa-Fahrmodus für maximale Leistung sowie der besagten Launch Control, gehts so richtig los. Der V8-Twinturbo-Motor, den wir im ersten Teil der Fahrt dank seiner Laufruhe gar nicht bemerkt hatten, packt jetzt seine gesamte Leistung aus. Mit den 635 PS (467 kW) und 750 Nm maximalem Drehmoment, die er im Octa-Modus präferenziell ans Heck liefert, peitscht der 2,5 Tonnen schwere Koloss wie ein Sportwagen durch den Wald. Das Gewicht spürt man zwar, durch die massive Leistung driftet der Extrem-Offroader aber mühelos und flink um jede Kurve, als wären wir gerade bei der Rallye Dakar unterwegs.

Während der Tacho stetig steigt, bereiten uns die Unebenheiten und Schlaglöcher der Offroad-Strecke immer mehr Sorgen. Doch trotz des hohen Speeds merken wir im Cockpit fast nichts: Das 6D-Fahrwerk federt die Hindernisse weg, als wären wir in einem Trophy-Truck. Selbst bei den Sprüngen, die unser Fahrer nur zu gern ansteuert, bemerken wir im Cockpit nur wenig. Wir halten uns während der ganzen Fahrt kein einziges Mal fest und rutschen auf unserem Sitz nicht mehr herum als auf dem Weg zur Arbeit!

G-Klasse im Visier

Der Octa hat speziell entwickelte Reifen aufgezogen, die neben und auf der Strasse maximale Performance bieten sollen. Auf der Strasse werden im Dynamic-Modus Wanken und Nicken minimiert, um trotz des hohen Eigengewichts eine sportliche Erfahrung zu bieten. Mit vier Sekunden von 0 auf Tempo 100 schlägt man sogar die AMG-G-Klasse. Und auch im Interieur will man dem Vergleich standhalten: Das Innere des Offroaders wirkt, im Vergleich zum mittlerweile komplett verschlammten Äusseren, sehr edel. Der Prototyp ist bereits mit viel Leder ausgestattet und die von Range Rover bekannten Body&Soul-Sitze bieten auch bei den wildesten Rallyemanövern Komfort und Halt.

Der Leiter des Defender-Octa-Projekts, Jamal Hameedi, fasst das Ziel seines Teams kurz zusammen: «Wir wollen den Kunden die beste Kombination aus Luxus, Strassentauglichkeit sowie Geländefähigkeiten liefern». Marktstart und Preise sind in der Schweiz noch nicht bekannt, in Deutschland ist er Ende Juli ab 185'000 Euro erhältlich. Wirklich brauchen wird ein solches Offroad-Monster keiner, trotzdem scheint laut Emil Frey die Nachfrage nach dem extremen Defender hoch zu sein. Somit sind auch in der Schweiz bald viele Interessenten bereit für Dakar.