Gebrauchte Camper boomen wieder

Darum gehts Nachfrage nach gebrauchten Campern steigt 2024 wieder an

Interesse an umweltfreundlichen Campern wächst, E-Modelle noch Nischenprodukte

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Einen Traumsommer haben wir 2024 nicht erlebt. Das hielt viele Schweizerinnen und Schweizer aber nicht davon ab, wieder vermehrt nach gebrauchten Camperfahrzeugen Ausschau zu halten – im Gegensatz zu Neufahrzeugen. Nachdem die Nachfrage auf Autoscout24, dem grössten Online-Marktplatz für PWs in der Schweiz, 2023 um 14 Prozent eingebrochen ist, stieg sie im letzten Jahr wieder kräftig um 10,4 Prozent an. Gleichzeitig ist auch das Angebot auf der Plattform weiter gewachsen um zwei Prozent, nachdem die Anzahl inserierter Camperfahrzeuge besonders nach der Pandemie stark angestiegen ist – 2023 um über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Modellen bleibt der VW T6.1 bereits im dritten Jahr in Folge der meistgesuchte Campervan auf Autoscout24, dicht gefolgt vom Mercedes Marco Polo und dem VW T6. Der Durchschnittspreis für Campingfahrzeuge lag in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 bei 64'256 Franken und damit leicht unter den Durchschnittspreisen der Vorjahre 2024 (66'054 Franken) und 2023 (67'023 Franken). Besonders gefragt sind seit Jahresbeginn gebrauchte VW T6, VW T6.1 und Fiat-Ducato-Modelle.

Die grünen Camper kommen

Der Anteil an rein elektrisch betriebenen Campingfahrzeugen bleibt auf Autoscout24 weiterhin klein – doch das könnte sich in diesem Jahr ändern. Hersteller wie Citroën mit dem Spacetourer, Mercedes mit dem EQV, Peugeot mit dem Traveller und Opel mit dem Zafira haben neue Modelle auf den Markt gebracht oder werden dies noch tun – und das Interesse an umweltfreundlichen Alternativen dürfte nach Einschätzung von Autoscout24 steigen. So sind auch die beiden Campervan-Bestseller Ford Nugget und VW T7 California neuerdings mit Plug-in-Hybrid-Antrieb zu haben.

Auf der Plattform seien aber bereits jetzt zahlreiche Fahrzeuge mit Hybridantrieb verfügbar, die die Vision einer nachhaltigen, umweltbewussten Reise unterstützen würden. «Camping war schon immer ein Symbol für Freiheit. Jetzt wird es auch nachhaltiger», sagt Alberto Sanz de Lama, Managing Director bei Autoscout24. «Noch sind Elektro-Camper Nischenprodukte, aber wir erwarten, dass sie in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen.»

Zürich führt beim Occasionskauf

Die meisten Angebote an Camperfahrzeugen gab es laut Autoscout im vergangenen Jahr in den Kantonen Zürich, Bern, Thurgau, Aargau und Luzern. In städtischen Regionen wie Zürich nimmt das Interesse an Campern besonders stark zu. Wer in diesem Frühling ein Fahrzeug sucht, hat die besten Chancen zwischen März und Juni: In diesen Monaten wurden im Vorjahr die meisten Fahrzeuge auf Autoscout angeboten. Auch preislich lohnt sich der Blick auf saisonale Schwankungen: Alkoven- und Kastenwagen-Campingfahrzeuge sind im Herbst oft günstiger, bevor die Preise zum Jahresende wieder steigen. Wohnwagen hingegen sind im Spätsommer besonders erschwinglich, während Campervans wie der VW California preislich das ganze Jahr über relativ konstant bleiben.