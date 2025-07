Auch SUVs beliebt Immer mehr Autos mit alternativem Antrieb auf dem Markt

In der Schweiz hat in der ersten Jahreshälfte 2025 das Angebot an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zugenommen. Das zeigt eine Auswertung des Onlineportals AutoScout24. Zugleich hält der Trend zu grossen SUVs trotz Klimadebatte an.

Publiziert: 12:31 Uhr