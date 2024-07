Muss ich erst lernen, wie man ein Elektroauto fährt?

Wer den Umstieg aufs Elektroauto wagen will, sollte sich mit ein paar Besonderheiten der Mobilität der Zukunft vertraut machen. Experten helfen den wechselwilligen Lenkerinnen und Lenkern im Rahmen einer speziell entwickelten Probefahrt auf die Sprünge.

Ein E-Mobility-Experte fährt am Anfang der Probefahrt von the square im E-Auto mit.

Volle Fahrt voraus für die Elektromobilität heisst es hierzulande für immer mehr Autofahrerinnen und -fahrer: Aktuell verfügt schon rund jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug über einen rein batterieelektrischen Antrieb. Für Fachleute ist klar, dass sich die Elektromobilität in Europa bis im Jahr 2035 als neuer Standard bei den PKWs durchgesetzt haben dürfte.

Sprich: Wir kommen nicht drumherum, uns über kurz oder lang mit E-Autos vertraut zu machen. Das bedeutet auch, Bekanntschaft mit einigen wichtigen Unterschieden zum Fahren mit einem Verbrennermodell zu machen: vom zügigen Fahrgefühl aufgrund der nahtlosen Beschleunigung über die Rekuperation – der Energierückgewinnung, die bei jedem Bremsvorgang automatisch einsetzt – bis hin zum Thema Laden.

Alltags-Check mit Experten-Begleitung

Bei genau diesen Besonderheiten setzt das Angebot von the square von AMAG Import am Flughafen Zürich an. Das Kompetenzcenter für E-Mobilität versteht sich als Erlebniswelt mit Modellen der AMAG Marken, vermittelt Informationen und Beratung zu e-relevanten Themen wie Reichweite, Lademöglichkeiten und Sicherheit.

Zum Angebot zählen neu auch spezielle Langzeitprobefahrten, die die Autofahrenden mit der Elektromobilität ganz unmittelbar vertraut machen sollen. «Es geht darum, das Fahrgefühl, die Alltagstauglichkeit und die Ladethematik selbst zu erleben», sagt Centerleiter Peter Schmid. «Dies auch, weil die Sorge, ob die Reichweite wirklich ausreicht, viele Interessenten umtreibt. Was gibt es da also besseres, als das Fahrzeug mit einer Langzeitprobefahrt zu testen?»

Langzeit-Probefahrt von the square Du würdest gerne ein Fahrzeug länger testen und es auf die Alltagstauglichkeit prüfen? Dann haben wir bei the square jetzt das richtige Angebot für dich. Miete eines unserer Elektroautos für die Dauer von maximal 7 Kalendertagen und erlebe die Welt der E-Mobilität hautnah! Bei Abholung deines Testfahrzeugs erhältst du eine einstündige Einführung durch einen unserer kompetenten

Eine herkömmliche Probefahrt von ein bis zwei Stunden reiche für einen echten E-Alltagscheck einfach nicht aus, findet Schmid. Deshalb können die Kundinnen und Kunden ein Elektroauto bis zu sieben Tage auf Herz und Nieren prüfen. Unterstützt werden sie dabei durch eine detaillierte Experten-Einführung in die Elektromobilität, um sicherzustellen, dass die Interessentinnen und Interessenten das Fahrzeug und dessen Systeme wirklich verstehen, wie Fachmann Schmid sagt.

Fahren und Laden sind keine Hexerei

Muss ich Elektro also lernen, fast wie in der Fahrschule? «Es ist sicher hilfreich, sich die gängigsten Eigenheiten von einem Profi erläutern zu lassen», so der Spezialist dazu. «Um der Kundschaft ein möglichst gutes Erlebnis zu bieten, fahren unsere Expertinnen oder Experten deshalb zuerst eine kleine Runde mit.»

Dabei wird das Fahrzeug im Detail erklärt. Zudem können Fragen gestellt werden. Auch die so wichtige Ladethematik wird behandelt – mitsamt Praxistest. Schmid: «Während eines Ladestopps zeigen wir den Probefahrt-Teilnehmenden, wie einfach dieser Vorgang tatsächlich ist.» Es sei überhaupt sehr simpel, ein Elektroauto zu fahren, betont der Leiter von the square. «Der etwas komplexere Aspekt liegt rein im Testen der Alltagstauglichkeit.»

Vor der mehrtägigen Probefahrt erhält die Kundin eine Einführung ins Thema mit einem Experten.

Um auch in der Zeit nach der Einführung bei Fragen oder Problemen nicht am Berg zu stehen, können die Kundinnen und Kunden ihren Experten deshalb während der gesamten Testdauer kontaktieren. «Wir wollen einen Rundumservice bieten», so Schmid. «Und wir merken, dass das Angebot einem Bedürfnis entspricht. Das hautnahe Erleben eines E-Autos im eigenen Arbeits- und Familienleben stösst auf grosses Interesse.»

Kurze Probefahrt und e-Rallye

Für Leute, die noch nicht sicher sind, ob E-Fahrzeug wirklich eine Alternative für sie darstellt oder für bereits E-Auto-Erprobte, die einfach ein bestimmtes Modell rasch testen wollen, bietet the square aber auch herkömmliche, kurze Probefahrten an. Und wer bezüglich Modell noch unsicher ist, hat seit diesem Frühling die Möglichkeit, an der sogenannten e-Rallye teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine eintägige Gruppen-Probefahrt bis ennet der Schweizer Grenze, bei der sämtliche bei the square verfügbaren Autos ausprobiert werden können – Zmittag im Schwarzwald inklusive. Kürzlich fand bereits die zweite Ausgabe dieser geselligen E-Fahrt ins Blaue statt.

Doch egal, um welche dieser Probefahrten es gehe: Die Feedbacks der Teilnehmenden seien durchs Band positiv, bilanziert Schmid. «Mich faszinieren die Kundenreaktionen auf deren erster Probefahrt mit einem E-Fahrzeug. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der das Fahrgefühl nicht mochte.» Das leise, agile Verhalten eines Elektroautos sowie dessen Beschleunigung kämen an. «Viele sagen, es sei purer Fahrspass. Zudem komme man nach einer längeren Strecke deutlich entspannter an.» Vorteile, die Schmid auch für sich selbst entdeckt hat. «Mir gehts wie den meisten: Wer einmal elektrisch gefahren ist, will nie mehr etwas anderes!»