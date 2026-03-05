Der Occasionsmarkt für Elektroautos wächst – und hält für jedes Budget das passende Modell bereit. Ideal sind E-Occasionen vor allem für Elektro-Neulinge. Unsere 7 Tipps zeigen dir, worauf du achten musst und wieso ein All-inclusive Leasing den Umstieg entspannt macht.

So viel ist klar: Wer sich heutzutage für ein Auto interessiert, kommt nicht darum herum, sich früher oder später mit Elektromobilität auseinanderzusetzen. Anders als noch vor wenigen Jahren ist der Umstieg aufs E-Auto 2026 auch keine grosse Hürde mehr: Die Anzahl der verfügbaren Modelle nimmt laufend zu, die Ladeinfrastruktur wächst, die Preise sinken.

Besonders lohnen kann sich für Neueinsteiger (aber natürlich auch für alle anderen) ein Blick auf gebrauchte Modelle. Gemäss Experten erfolgt der Umstieg aufs E-Auto sehr oft über den Occasionsmarkt, der dank einer laufend wachsenden Auswahl immer attraktiver wird und zudem viele Modelle anbietet, die erst ein paar Jahre alt oder so gut wie neu sind.

Doch welche Autos sind konkret verfügbar, was kosten sie tatsächlich und was muss man bezüglich Reichweite, Laden und gebrauchter Batterie beachten? Die nachfolgende Checkliste für den Umstieg aufs Elektroauto verrät es dir – mitsamt Tipps für die bequemste Leasingoption.

1. Welches Modell passt zu mir?

Egal, ob du als Single von der Agglo in die Stadt und zurück pendelst oder mit Kind und Kegel auf dem Land wohnst: E-Autos gibt es mittlerweile für jeden Bedarf: vom kompakten Cityflitzer von Cupra über den sportlichen Audi E-Tron oder den familientauglichen SUV von Škoda bis hin zur grossen ID. Modellpalette von Volkswagen.

2. Was kostet eine E-Occasion?

Ein gebrauchter Stromer schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Budget. Die Preise variieren je nach Modell und Alter und liegen deutlich unter dem Neupreis.

Preislich besonders attraktiv erfolgt der Umstieg mit einem All-Inclusive Leasing: Wer neu in die Elektromobilität einsteigt, möchte Ungewissheiten vermeiden. Genau hier setzt das All-Inclusive Leasing von AMAG Leasing an. Der Clou: Statt einer hohen Anfangsinvestition wie beim Kauf wird eine fixe Monatsrate festgelegt, die deinen finanziellen Spielraum aufrechterhält. Das heisst: Die Kosten bezüglich Service- und Inspektionsarbeiten, Verschleiss, Reifenwechsel und Einlagerung sowie die Versicherung werden in einer einzigen monatlichen Rate gebündelt.

Das sorgt nicht nur für Transparenz bei den Kosten, sondern hat zusätzlich den Vorteil, dass man stets nur einen Ansprechpartner hat. Kommt hinzu, dass viele E-Modelle mit besonders attraktiven Zinssätzen angeboten werden (siehe Box!) – insbesondere dann, wenn Dienstleistungen rund um Service und Versicherung integriert werden.

3. Wie kann ich mit dem E-Auto sparen?

E-Autos spielen neben diesen planbaren Kosten auch sonst so manchen Spartrumpf aus: Sie sind effizient im Verbrauch (unter anderem durch die Möglichkeit der Rekuperation) und verursachen viel weniger Verschleiss, da Verbrennerkomponenten wie Kolben, Ventile oder Zündkerzen beim Elektromotor entfallen. Hinzu kommen die gesparten Spritkosten: Wer beispielsweise rund 15’000 Kilometer pro Jahr fährt, kann gegenüber einem vergleichbaren Verbrenner etwa 100 Franken pro Monat an Energiekosten4 sparen.

4. Wie weit komme ich mit dem E-Auto?

Noch vor ein paar Jahren war die sogenannte Reichweitenangst ein weitverbreiteter Hemmschuh beim Umstieg auf Elektromobilität. Doch diese Zeiten sind vorbei: Selbst Occasionen haben oft eine Reichweite von über 500 Kilometern. Es sind Leistungswerte, die in der Schweiz problemlos für die meisten Alltagsfahrten ausreichen, denn hierzulande beträgt die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke nur gerade rund 30 Kilometer. Das bedeutet: Für den Alltag genügt eine Stromladung oft gleich für mehrere Tage.

5. Wo kann ich laden?

Die Ladeinfrastruktur wird in der Schweiz laufend ausgebaut, wir gehören mit über 16’0002 Ladepunkten europaweit zu den Spitzenreitern. Das gilt vermehrt auch für die Möglichkeiten zum Schnellladen – etwa entlang der Autobahn. Bei diesen Ladestationen dauert ein Ladevorgang nicht länger als eine Kaffeepause. Laden wird auch sonst oft einfach nebenbei erledigt; zum Beispiel während des Einkaufens, während des Aufenthalts im Gym oder wenn wir den Wagen für einige Stunden im Parkhaus abstellen.

6. Wie zahle ich den Strom?

Sehr easy gestaltet sich auch das Lademanagement. Mit der Ladekarte und App chargeON beispielsweise haben die User schweizweit Zugang zu zahlreichen öffentlichen Ladepunkten. Besonders profitieren können Lenkerinnen und Lenker der Marken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Cupra sowie VW Nutzfahrzeuge: Sie laden Strom zum fixen Tarif von 28 Rappen3 pro Kilowattstunde – und fahren damit sogar genauso günstig wie mit Heimstrom.

7. Wie weiss ich, wie gut die Batterie noch ist?

Ein wichtiger Punkt beim Erwerb einer E-Occasion: Wie ist der allgemeine Zustand? Besonders Reifen, Bremsen und natürlich die Batterie sollten sorgfältig geprüft werden. Was die Batterie betrifft, so sorgt ein Prüfzertifikat für Gewissheit, dass der Akku in einwandfreiem Zustand ist. Grundsätzlich ist die Batterie auch durch eine Herstellergarantie geschützt. Diese umfasst in der Regel acht Jahre oder 160'000 Kilometer.

Fazit: Laden ist einfach und Servicekosten sind mit dem All-Inclusive Leasing von AMAG Leasing planbar sowie transparent. Dem Einstieg in die E-Mobilität steht somit nichts im Wege. Hier gehts zu deinem Traumauto.





