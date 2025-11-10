Bei Dutzenden Elektromodellen den Überblick zu behalten, kann herausfordernd sein. Unser Quiz unterstützt dich dabei, das Auto zu finden, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt – und bringt dich vielleicht sogar einen Schritt näher ans E-Auto-Abo zum Vorzugspreis.

1/6 Toyota bZ4X: der vollelektrische und geräumige Familien-SUV verfügt über Allradantrieb und bietet uneingeschränkte Fahrfreude. Er hat eine Reichweite von bis zu 500 km (WLTP) und lädt die Batterie von 10 auf 80 % in rund 20 Minuten.

Elektroautos werden in der Schweiz immer beliebter: Stand Juli 2025 hatte bereits mehr als jeder fünfte Neuwagen einen batterieelektrischen Antrieb – Tendenz steigend. Wer sich heute für den Umstieg auf Elektromobilität entscheidet, hat zudem die Qual der Wahl.

Die Vielfalt an verschiedenen Modellen aller Marken und für jeden Bedarf wächst stetig – und ist mittlerweile so gross wie die Bedürfnisse der Autolenkerinnen und -lenker selbst. Wer sich zum Beispiel für ein Auto von Emil Frey entscheidet, kann aus Elektrofahrzeugen von mehr als 20 Herstellern auswählen.

Reichweite als wichtiger Faktor

Wie aber weiss ich, welches Modell am besten zu mir passt? Um herauszufinden, welches Auto bald in deiner Garage stehen sollte, spielen verschiedene Fragen eine Rolle. Zum Beispiel: Welche Distanzen legst du im Alltag zurück – sind auch mal längere Ausfahrten am Weekend oder in die Ferien dabei? Legst du Wert auf Aussehen und die Performance eines Wagens? Oder benötigst du primär genügend Platz?

Elektroautos – die grösste Auswahl Emil Frey ist die erste Adresse, wenn es darum geht, auf ein Elektroauto umzusteigen. Die einzigartige Vielfalt mit mehr als 20 Marken mit über 30 E-Modellen und das dichte Händlernetz mit landesweit rund 60 Garagen sorgen für das umfassendste Elektromobilitätsangebot der Schweiz – mit Modellen, so vielfältig wie wir. Hinzu kommt jederzeit fachmännische Beratung zu sämtlichen Fragen rund um die E-Mobilität und die Möglichkeit, von attraktiven Leasing- und Versicherungslösungen von Emil Frey zu profitieren.

Wir haben all diese Faktoren in einen einfachen und praktischen Test einfliessen lassen, der dir Aufschluss darüber gibt, welches Elektromodell deinen Bedürfnissen am besten entspricht.

Am Ende des Quiz kannst du an der Verlosung von 17 Gutscheinen für ein E-Auto-Abo zum Sonderpreis von 399 Franken/Monat teilnehmen. Zum Vergleich: Dieses Beispiel gibt Aufschluss über den regulären Preis.

Der Emil Frey Electric Deal Emil Frey stellt 17 exklusive Gutscheine im Einzelwert von bis zu 11'000 Franken zur Verfügung – entsprechend der möglichen Ersparnis auf den regulären Abopreis während 12 Monaten – je nach Fahrzeugmarke und -modell. Die Gewinner erhalten damit die Möglichkeit, ein E-Auto-Abo von Toyota, Kia, PEUGEOT, Opel, Citroën oder Subaru zum Emil Frey move-Abo-Vorzugspreis von 399 Franken/Monat während 12 Monaten zu nutzen.

* Peugeot E-3008 230 PS Long Range mit bis zu 708 km Reichweite bald verfügbar