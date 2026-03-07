Immer mehr kompakte Elektroautos erobern die Strassen. Die Stromer werden aber nicht nur kleiner, sondern auch vielseitiger. Eine Expertin erläutert, was dahintersteckt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von CUPRA

Die Kleinen kommen! Nachdem in den Anfangsjahren der Elektromobilität der Fokus oft auf grösseren Fahrzeugen wie SUVs lag, weil dort der nötige Bauraum für grosse Batterien und damit Reichweiten einfacher unterzubringen war, sind nun vermehrt vollelektrische Kompaktwagen auf unseren Strassen zu sehen. «Die Technologie hat sich weiterentwickelt und ermöglicht hohe Performance und modernste Technik mittlerweile auch im kompakteren Segment», sagt Patricia Salbach, Product Managerin bei CUPRA Schweiz.

Der spanische Autohersteller bespielt dieses Segment ganz gezielt. Etwa mit dem neuen CUPRA Raval, der am 9. April seine Weltpremiere feiern wird und die steigende Nachfrage nach urbanen, effizienten und gleichzeitig sportlichen Elektrofahrzeugen bedient. Ein ideales Stadtauto, fasst Expertin Salbach zusammen – mit kompakten Abmessungen, einem geräumigen Inneren und hoher Agilität. Und einem ebenfalls kompakten Preis. «Wir beweisen, dass Elektromobilität auch im Einstieg erschwinglich sein kann.»

Doch was muss ein perfektes Elektroauto für die Stadt (und darüber hinaus) eigentlich alles auf dem Kasten haben? Eine kleine Raval-Analyse gibt Aufschluss.

Der Raval im City-Check

Kompakte Aussenmasse: Mit einer Gesamtlänge von rund vier Metern und einer Breite von knapp 1,8 Metern kommt der Raval auch durch enge Strassen und dichten Verkehr, meistert selbst verwinkeltere Parkhäuser oder kleinere Parklücken.

Smartes Raumkonzept: Trotz kompakter Aussenmasse fühlt sich das Innere des Fahrzeugs nicht beengend an. Lenkerinnnen und Lenker haben zudem stets einen guten Überblick. Und der geräumige Kofferraum, mit erstaunlich viel Platz für Gepäck, eignet sich auch für Roadtrips und längere Reisen.

Fahrdynamik: Ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk, breite Spurweiten sowie eine progressive Lenkung und adaptive Dämpfer sorgen für Wendigkeit und Kontrolle im Stadtverkehr.

Sicherheit: Das E-Auto ist mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet, darunter einer intelligenten Parkfunktion für problemloses Einparken auch unter beengten Verhältnissen. Matrix-LED-Scheinwerfer optimieren zudem die Sichtverhältnisse.

Effizienz: Das sogenannte One-Box-Bremssystem ermöglicht eine effiziente Energierückgewinnung (Rekuperation) im Stadtverkehr.

Reichweite: Die Reichweite ist mit 400 bis 450 Kilometern gross genug, um auch energiefressenden Stop-and-Go-Verkehr abzufedern. Bei einer durchschnittlichen Fahrdistanz von rund 30 Kilometern pro Tag (BFS) ist im Arbeitsalltag ein Aufladen sogar weniger als einmal pro Woche nötig.

CUPRA Raval: Klein fahren, gross denken Der Raval markiert den Start einer neuen Ära für CUPRA. Er kombiniert ein markantes, mutiges Design, elektrisierende Leistung und progressive Funktionen, die speziell eine neue Generation von Fahrerinnen und Fahrern ansprechen. Der Raval bricht mit den bisherigen Normen und zeigt, dass ein urbanes Elektroauto ein Alleskönner sein darf. Ideal für Menschen, die kompakte Masse brauchen, aber innen auf nichts verzichten wollen – Pendlerinnen, Städter, junge Berufstätige oder als agiles Zweitfahrzeug in der Familie. Das Auto richtet sich an all jene, die Design nicht als Dekoration, sondern als Haltung sehen und ein E-Auto wünschen, das nicht einfach vernünftig wirkt, sondern Emotionen weckt. Der Raval markiert den Start einer neuen Ära für CUPRA. Er kombiniert ein markantes, mutiges Design, elektrisierende Leistung und progressive Funktionen, die speziell eine neue Generation von Fahrerinnen und Fahrern ansprechen. Der Raval bricht mit den bisherigen Normen und zeigt, dass ein urbanes Elektroauto ein Alleskönner sein darf. Ideal für Menschen, die kompakte Masse brauchen, aber innen auf nichts verzichten wollen – Pendlerinnen, Städter, junge Berufstätige oder als agiles Zweitfahrzeug in der Familie. Das Auto richtet sich an all jene, die Design nicht als Dekoration, sondern als Haltung sehen und ein E-Auto wünschen, das nicht einfach vernünftig wirkt, sondern Emotionen weckt. Mehr zum CUPRA Raval

Das müssen Stromer heute auf dem Kasten haben

Die Alltagstauglichkeit sei für E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer ein wichtiger Punkt, sagt Patricia Salbach. Doch damit allein sei es heute nicht mehr getan. «Die Erwartungen an Elektroautos haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt», gibt sie zu bedenken. So seien frühe Elektroautos oft als nüchterne Mobilitätslösungen wahrgenommen worden, um Aspekte wie Reichweite und Ladezeiten abzudecken. Heute würden die Kundinnen und Kunden nebst Basics wie Antrieb, Leistung und Komfort auch erwarten, dass das Fahrzeug emotional und vielseitig sei.

Konkret würden zum Beispiel hoher Fahrspass, mehr personalisierbare Optionen, ein Höchstmass an Technologie oder auch die Verwendung nachhaltiger Materialen erwartet werden, sagt Patricia Salbach. Punkte, die der Raval unter anderem mit seinem sportlich abgestimmten Frontantrieb, seiner für diese Fahrzeugklasse ungewöhnlich dynamischen Fahrwerksauslegung sowie mit unterschiedlichen Leistungsstufen, Batteriegrössen und drei Launch-Editionen (für maximale Performance bis zu maximaler Reichweite) abdeckt.

Hinzu kommt: Im urbanen Umfeld spielt auch der Designaspekt eines Autos eine nicht zu unterschätzende Rolle. «Städte sind Bühnen», so Patricia Salbach dazu. Der Raval trage diesem Aspekt mit einem mutigen, expressiven Äusseren Rechnung, das durch das gleichnamige Viertel El Raval in Barcelona inspiriert ist: Das Quartier gilt als aufstrebend und hip und verkörpert laut Salbach Attribute wie Energie, Mut und die Bereitschaft, Konventionen infrage zu stellen. «Der Raval ist bewusst als Charakterfahrzeug gestaltet», bilanziert die Auto-Expertin. «Er widerspricht dem Klischee, dass Elektroautos immer langweilig oder nüchtern sind.»

Mach mit bei der CUPRA Raval Challenge! Stell dich vier digitalen Challenges und tauche Schritt für Schritt in die Welt des neuen CUPRA Raval ein. Jede Challenge bringt dich näher an exklusive Gewinne. Bis hin zur exklusiven Barcelona Experience als Hauptpreis. Als Abonnentin oder Abonnent des Newsletters kannst du beweisen, dass ein echter Challenger in dir steckt. Melde dich jetzt an, nimm an den Challenges teil und erlebe den rebellischen Spirit des CUPRA Raval noch vor allen anderen. Über den Start der jeweils nächsten Challenge wirst du ganz bequem per Newsletter informiert. Stell dich vier digitalen Challenges und tauche Schritt für Schritt in die Welt des neuen CUPRA Raval ein. Jede Challenge bringt dich näher an exklusive Gewinne. Bis hin zur exklusiven Barcelona Experience als Hauptpreis. Als Abonnentin oder Abonnent des Newsletters kannst du beweisen, dass ein echter Challenger in dir steckt. Melde dich jetzt an, nimm an den Challenges teil und erlebe den rebellischen Spirit des CUPRA Raval noch vor allen anderen. Über den Start der jeweils nächsten Challenge wirst du ganz bequem per Newsletter informiert. Zum Newsletter anmelden

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss des Typgenehmigungsverfahrens vor. Alle technischen Daten sind Prognosewerte und können sich ändern.