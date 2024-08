Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von AMAG Leasing

Flexibilität, Unabhängigkeit, Komfort – der Besitz eines Autos bringt verschiedene Vorteile mit sich. Manche sind aufgrund von Job oder (sportlichem) Hobby auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. Auch in der Schweiz: Hierzulande geniesst das Auto einen hohen Stellenwert, im Schnitt besitzt rund jede zweite Einwohnerin, jeder zweite Einwohner einen PKW.

Doch was auch immer die Gründe für ein eigenes Auto sind: Ein Punkt wird von vielen Besitzerinnen und Besitzern oft unterschätzt – die Gesamtkosten. Laut der Schweizer Mobilitätsstudie schätzen die befragten Autofahrerinnen und -fahrer die monatlichen Gesamtkosten eines Autos mit ihren Angaben um über 50 Prozent (295 statt 645 Franken) falsch ein. Mögliche Gründe sind das Übersehen grosser Posten wie Versicherung, Steuern, Verschleiss oder Service und Reifenwechsel/-einlagerung.

LeasingPLUS sind Dienstleistungspakete, mit denen du Service-Fixkosten, die im Laufe des Leasings ohnehin anfallen, direkt in deine Rate mit einschliessen kannst. Du sparst damit nicht nur Geld, sondern profitierst auch von einer attraktiven Reduktion des Leasingzinssatzes – bei Neuwagen bis zu 0,75 %. LeasingPLUS: ein sorgenfreies Leasing ganz nach deinen Bedürfnissen.

Vorteile: Planbarkeit und Convenience

Kommt hinzu: Die jährlichen Kosten eines Autos haben noch eine unplanbare Komponente – in Form von unvorhergesehenen Reparaturen oder teuren Ersatzteilen, die schnell richtig ins Geld gehen können. Gefragt ist also ein Angebot, mit dem man diese Kosten umgehen kann. Ein Produkt, wie es die grösste Autohändlerin der Schweiz mit dem AMAG LeasingPLUS anbietet (siehe Box).

Mit dieser Leasing-Option hat man aufgrund einer fixen All-in-one-Rate nicht nur die volle Kostenkontrolle, sondern auch ein hohes Mass an Convenience: Die Leasingnehmenden müssen sich zu keiner Zeit um Dinge wie Vergleichsofferten für Servicearbeiten, Versicherungen, Reifenbestellung, Einlagerung und Wechsel oder das Ersatzauto während der Servicedauer kümmern. Selbst Dienstleistungen wie Motorfahrzeug- und Ratenversicherung werden aus einer Hand bezogen.

Für dieses All-inclusive-Paket haben sich auch Head of Product Dario (35), Polymechaniker Roger (33) und Fachfrau Gesundheit Sonia (44) entschieden. Nachfolgend erzählen sie, weshalb sie darauf zurückgegriffen haben – und welche Vorteile sie für sich daraus ziehen.

Dario: «Ich mache mir keinerlei Gedanken über Extrakosten»

Audi-RS3-Fahrer Dario aus Bern hat sich beim LeasingPLUS für das Paket «Go» entschieden. «Ich war bisher Kunde bei anderen Premium-Marken. Flüssigkeiten wurden nicht übernommen und auch mit dem Bremswechsel hatte ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Beim LeasingPLUS ist das alles abgedeckt – auch der Verschleiss.» Die volle Kostenkontrolle sieht er als grosses Plus: «Ich weiss, dass bei mir immer alles inbegriffen ist. Ich mache mir deshalb keinerlei Gedanken über Extrakosten. Das entspannt!» Bezüglich Kosten sieht der Head of Product sogar noch einen weiteren Vorteil: «Wer in Zeiten von erhöhten Zinsen immer noch von den damals bekannten Tiefzinsen profitieren möchte, fährt mit LeasingPLUS super.» Der 35-Jährige spricht damit einen weiteren angenehmen Nebeneffekt an: Bezieht man sämtliche Dienstleistungen bei einem Anbieter, wirkt sich das positiv auf den Zins aus.

Sonia: «Ich könnte mir sonst gar kein Auto leisten»

Sonia aus dem Zürcher Unterland hat für ihren VW Golf ebenfalls das Paket «Go» gewählt. Hauptgrund für ihr Interesse: die Planbarkeit. «Ich bin alleinerziehend. Mit dem LeasingPLUS kann ich meine Ausgaben besser planen.» Wichtig aber auch: «Ich könnte mir sonst gar kein Auto leisten», sagt sie dazu. «Dabei bin ich aufgrund meines Jobs und meines Kindes darauf angewiesen, mobil zu sein. Wir müssen unter anderem regelmässig ins Fussballtraining fahren.» Auch unvorhergesehene, hohe Servicerechnungen würden ohne das All-inclusive-Paket ihr Budget immer gleich übersteigen. Die 44-Jährige sagt: «Für Leute, die wie ich sehr genau aufs Geld schauen müssen, ist das Produkt sehr empfehlenswert.» Und noch einen weiteren Vorteil sieht die Fachfrau Gesundheit: Sie habe auf diese Weise nur einen Verkaufsberater. «Einen sehr guten, er erledigt alles für mich. Ich möchte nicht verschiedene Berater haben.»

Roger: «Ich kann nicht 1500 Franken für Service ausgeben und kurz darauf 1000 Franken für neue Pneus»

Roger aus Chur GR ist ebenfalls LeasingPLUS-Nehmer. Seine Wahl fiel auf die Option «Starter» – inklusive Versicherung. «Ich habe mich für diese Variante entschieden, weil sich mit Starter und Versicherung mein Zinssatz reduziert hat», sagt er. Das habe bei der Finanzierungssumme für seinen Škoda Octavia so viel ausgemacht, dass er nun sozusagen ein Jahr gratis Versicherung und gratis Service inklusive habe. Mehr noch, wie er anfügt: «Ich konnte mir dadurch sogar bessere Ferien leisten!» Auch die Planbarkeit sei für ihn ein wichtiges Argument gewesen, so Roger weiter. «Ich kann nicht auf einmal 1500 Franken für Service ausgeben und kurz darauf 1000 Franken für neue Pneus. Mit dem LeasingPLUS kann ich den Cash-Flow-Engpass überbrücken und habe die Kosten mit dem Dauerauftrag immer im Blick.» Er empfehle LeasingPLUS in seinem Umfeld ohne Wenn und Aber: «Das Geld kann für anderes eingesetzt werden.»