Powerfrauen und ihre Boliden treffen sich am 4. Oktober 2025 in der Motorworld Manufaktur Region Zürich. Das Event in Kemptthal verbindet Eleganz mit Pferdestärken und bietet eine Plattform für Frauen mit Leidenschaft für Autos und Unternehmertum.

1/8 Nach dem erfolgreichen Auftakt in Lugano 2024 kommen am 4. Oktober die GT Queens in die Motorworld Manufaktur in Kemptthal ZH. Foto: Davide Zanotti

Darum gehts GT Queens ist ein Event von und für Frauen, das Mobilität und Unternehmertum fördern soll

Es kombiniert Fahrzeugausstellung, Networking, Rallye-Elementen, Kulinarik, Kunst und Musik

Nach dem Schweizer Erfolg expandiert GT Queens international in Europa, Saudi-Arabien, VAE Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Lugano 2024 heisst es am 4. Oktober 2025: Bühne frei für die GT Queens in der Motorworld Manufaktur Region Zürich in Kemptthal ZH. In der Location «The Valley» trifft Eleganz auf Pferdestärken, Networking auf Fahrspass – und Frauen auf Frauen, die eines gemeinsam haben: Leidenschaft für Mobilität und Unternehmertum.

Mehr als nur ein Autotreffen

Supersportwagen, Oldtimer, Motorräder – das alles gibt es dort zu sehen und zu erleben. Aber der Event GT Queens ist weit mehr als eine PS-Show. Es ist ein Ort, an dem inspirierende Persönlichkeiten ihre Geschichten teilen, wo Business und Lifestyle aufeinandertreffen und wo Fahrkultur mit Rallye-Elementen und exklusiven Networking-Momenten kombiniert wird. Kulinarik, Kunst und Musik runden das Programm ab – ein Erlebnis, das Kopf, Herz und Gaspedal gleichermassen anspricht.

«Die Motorworld wird im Oktober zur Bühne für starke Frauen, elegante Fahrzeuge und inspirierende Geschichten», sagt Franziska Friesch, Head of Marketing & Communication der Motorworld. «Und sie wird zu einem Ort, an dem neue Netzwerke, Ideen und Perspektiven entstehen».

Wer sind die GT Queens?

Hinter dem Namen steckt keine Rennserie, sondern eine Schweizer Initiative, die Frauen in der männerdominierten Auto- und Motorsportwelt sichtbarer machen und neue Impulse setzen will. Die GT Queens bringen Frauen aus verschiedenen Ländern, Branchen und Lebenswegen zusammen – vereint durch ihre Begeisterung für Geschwindigkeit und das gemeinsame Ziel für mehr Diversität in der Autowelt.

Nach erfolgreichen Veranstaltungen in der Schweiz gehen die GT Queens nun in die internationale Expansion. Künftig soll das Format auch in Europa, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA stattfinden.