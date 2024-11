1/3 Die Swisscom-Personenwagenflotte ist ab kommendem Jahr vollelektrisch unterwegs. Foto: Samuel Truempy

Auf einen Blick Swisscom setzt auf Elektromobilität und reduziert CO₂-Emissionen

1099 Hyundai IONIQ 5 und 116 Hyundai Kona Electric bestellt

Die Elektrifizierung des Individualverkehrs schreitet in der Schweiz voran – auch bei den Unternehmen. Der Grund: Mobilität ist einer der grössten Verursacher betrieblicher CO₂-Emissionen, weshalb viele Firmen den Umstieg auf Elektromobilität vorantreiben. Sie gilt als wichtiges Puzzleteil zur CO₂-Reduktion.

Besonders zügig geht dieser Wechsel bei Swisscom über die Bühne: Der Telekomkonzern hat sich das Ziel gesetzt, die direkten CO₂-Emissionen der Fahrzeugflotte bis 2025 zu halbieren und bis 2030 sogar ganz zu eliminieren. Im Zuge dessen lässt das Unternehmen zunächst sämtliche Personenwagen austauschen – das sind mehr als 1200 Fahrzeuge. Insgesamt hat Swisscom als Ersatz 1099 batterieelektrische Hyundai IONIQ 5 und 116 Hyundai Kona Electric geordert – Fahrzeuge, die primär beim Tochterunternehmen cablex, einem führenden Betrieb für Netzinfrastruktur, zum Einsatz kommen werden.

Grösste je belieferte Elektroflotte

Es ist ein ambitioniertes Unterfangen, mit einem so grossen Teil der gesamten Flotte auf einen Schlag auf Elektro umzusteigen. Ein Megaprojekt, für dessen Umsetzung Swisscom Astara beauftragt hat, einen der grössten Automobilimporteure der Schweiz.

Für das Unternehmen ist der Swisscom-Auftrag die umfangreichste je belieferte elektrische Flotte in Europa überhaupt, wie Beate Martin, Director B2B & Used Cars bei Astara Central Europe, sagt. «Es ist ein Leuchtturm-Projekt, und es erfüllt mich mit Stolz, dass sich Swisscom für Hyundai und Astara entschieden hat.» Swisscom sei ein Pionier in Bezug auf das Engagement, den CO₂-Ausstoss zu reduzieren. «Diese Strategie steht im Einklang mit den Bemühungen von Astara, einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten.»

Verlässliche Lieferfristen, ideale Fahrzeuge

Ein Zufall sei die Wahl von Astara aber nicht, wie Beate Martin weiter betont. «Mit Hyundai und unseren weiteren Marken bei Astara Switzerland sind wir der ideale Partner, wenn es um die Elektrifizierung von Firmenflotten geht.» Denn: Das Mobilitätsunternehmen verfügt über entsprechend abgesicherte Produktionskapazitäten mit verlässlichen Lieferfristen, zudem erfüllen die Hyundai Modelle die Bedürfnisse der Swisscom perfekt.

Feierliche Fahrzeugübergabe (v.l.n.r.): Marc Dolder, Leiter Einkauf bei Swisscom, Francesco Castelletti, CEO von cablex, Saskia Günther, Nachhaltigkeitsverantwortliche bei Swisscom sowie Beate Martin, Director B2B & Used Cars, Youcef Benachour, Commercial Director und Marco Monaco, Head of Key Account Management bei Astara Switzerland. Foto: Samuel Truempy

«Die gewählten Modelle bieten Reichweiten von rund 500 km gemäss WLTP und sind auch aufgrund der 800-Volt-Ladetechnologie technisch auf dem neusten Stand.» Dies sei wichtig, weil viele Fahrerinnen der Flottenwagen zu Hause nicht laden könnten und entsprechend auf öffentliche Ladestationen angewiesen seien. «Da spielt die Schnelligkeit eine grosse Rolle.»

Weitere Vorteile sind der grosszügige Kofferraum des IONIQ 5, in dem dank der verstellbaren Rücksitzbank alles verstaut werden kann, was auch in den bisherigen Kombifahrzeugen transportiert wurde. Und nicht zuletzt ist auch der Allradantrieb ein Argument: 200 der Swisscom-Flottenfahrzeuge müssen über 4 × 4 verfügen, da die Routen der Mitarbeitenden auch in die entlegenen Gebiete der Schweiz führen.

Mit den Elektroautos aus dem Astara-Universum ist Swisscom somit bestens gerüstet, um ihre Mitarbeitenden auf den täglichen Fahrten in der ganzen Schweiz zu unterstützen. Dass die Swisscom so resolut auf Elektromobilität setzt, ist für Youcef Benachour, Commercial Director bei Astara Switzerland, ein Entscheid mit Signalwirkung. «Es ist wichtig, dass grosse und führende Unternehmen wie Swisscom in der nachhaltigen Mobilität ein Vorbild sind.»