Darum fährt die Schweiz auf Kompakt-SUVs ab

Die Mischung aus Kleinwagen und SUV hat auf unseren Strassen einen festen Platz erobert. Wir zeigen, was diese modernen Alleskönner so attraktiv macht.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Volvo

Die Kleinen unter den Grossen sind aus der Schweiz nicht mehr wegzudenken: In Zeiten steigender Energiekosten und erhöhtem Stadtverkehr ist weniger oft mehr. Zudem verbinden Kompakt-SUVs für viele das Beste aus zwei Welten: Sie vereinen die Vorteile eines klassischen SUV mit den leichter handhabbaren Aussenmassen eines Kompaktwagens.

Ein Blick in die Verkaufsstatistiken bestätigt diesen Eindruck: Im Februar 2026 war mehr als jedes dritte Modell der Top 15 ein Kompakt-SUV; die Liste der Steckerfahrzeuge zeigt ein ähnliches Bild.

Ein Paradebeispiel für Letztere ist der Volvo EX30 auf Rang 5. Die schwedische Premiummarke war lange eher für grössere Fahrzeuge bekannt – und will nun zeigen, dass im Kleinsten genauso viel Volvo stecken kann wie in einem grösseren Modell. Was das konkret bedeutet, zeigt die folgende Kompakt-SUV-Übersicht.

Kompakt und wendig

Mit einer Länge von oft nur rund 4 Metern sind kompakte Geländewagen ideal für enge Schweizer Innenstädte oder verwinkelte Parkhäuser. Der Volvo EX30 etwa kommt auf eine Länge von rund 4,23 Metern und misst in der Breite rund 1,84 Meter. Damit ist er kompakt genug für jede Parklücke und erweist sich im Stadtverkehr als besonders wendig.

Handlich, aber nicht beengend

Einer der grössten Vorteile von Kompakt-SUVs: Sie wirken von aussen handlicher als andere SUVs, punkten aber mit einem überraschend geräumigen Innenraum. Das heisst: Es ist viel Bein- und Kopffreiheit für alle Fahrgäste sowie ausreichend Stauraum für «Kind und Kegel» vorhanden. Beim Volvo EX30 beträgt das Kofferraumvolumen 318 Liter (inklusive 61 Liter Fach unter dem Ladeboden), bei umgeklappter Rückbank sind es sogar bis zu 1000 Liter.

Übersicht und Sicherheit

Ein entscheidender Pluspunkt für viele Fahrerinnen und Fahrer ist die erhöhte Sitzposition, die ein Kompakt-SUV bietet. Das gewährleistet zum einen ein bequemes Einsteigen – ein Punkt, der gerade einer etwas älteren Zielgruppe entgegenkommt. Und: Durch den «Logenplatz» im mitunter dichten Strassenverkehr behält man stets die nötige Übersicht. Ergänzend sorgen diverse Sicherheitssysteme für ein verlässliches Fahrgefühl. Beim Volvo EX30 etwa warnt der «Door Opening Alert» beim Aussteigen vor herannahenden Velofahrern oder Autos.

Volvo EX30: Kompakt, vielseitig, nachhaltig Der Volvo EX30 beweist, dass wahre Grösse nichts mit der Wagenlänge zu tun hat. Als bisher kompaktester SUV der Schweden ist er der ideale Partner für den urbanen Lifestyle. Nebst den Vorteilen, die die kleinste SUV-Kategorie mit sich bringt, punktet der EX30 zudem mit dem kleinsten CO₂-Fussabdruck aller bisherigen Volvo-Modelle – dank hohem Anteil an Recycling-Materialien. Zudem überzeugt er mit einem smarten Innenraum (zentrales 12,3-Zoll-Display und einer innovativen Soundbar im Armaturenbrett) und einem starken Antrieb mit 428 PS. Der Volvo EX30 beweist, dass wahre Grösse nichts mit der Wagenlänge zu tun hat. Als bisher kompaktester SUV der Schweden ist er der ideale Partner für den urbanen Lifestyle. Nebst den Vorteilen, die die kleinste SUV-Kategorie mit sich bringt, punktet der EX30 zudem mit dem kleinsten CO₂-Fussabdruck aller bisherigen Volvo-Modelle – dank hohem Anteil an Recycling-Materialien. Zudem überzeugt er mit einem smarten Innenraum (zentrales 12,3-Zoll-Display und einer innovativen Soundbar im Armaturenbrett) und einem starken Antrieb mit 428 PS. Volvo EX30 probefahren

Grosse Reichweite, schnelles Laden

Im Bereich der Elektroautos wissen Kompakt-SUVs mit einer grossen Reichweite zu überzeugen. Beim Volvo EX30 sind bis zu 476 Kilometer möglich. Damit sind Wochenendfahrten ins Bündnerland oder ins Wallis ebenso ohne Ladehalt machbar wie Ausflüge in Städte des benachbarten Auslands – etwa nach München oder Mailand.

Wird doch einmal ein Ladestopp nötig, dauert dieser beim kompakten Schweden bei schneller Ladeleistung von 10 auf 80 Prozent kaum länger als 26 Minuten – auf der Raststätte ideal für eine stressfreie Pause mit Toilettenhalt und Kaffee.

Kompakte Masse, kompakter Preis

Kompakt-SUVs bieten viel Ausstattung auf vergleichsweise wenig Raum. Das zeigt sich auch im guten Preis-Leistungs-Verhältnis: Die meisten Modelle bewegen sich in einer Preisspanne zwischen 25’000 und 45’000 Franken. Der Volvo EX30 liegt mit rund 38’000 Franken ziemlich genau im preislichen Mittelfeld.

Alleskönner für jeden Lebensstil

Seine grosse Vielseitigkeit macht den Kompakt-SUV zum idealen Begleiter für praktisch jeden Lebensstil – ob als Stadtauto für Singles, für bergaffine Paare auf Entdeckungstour oder als Familienbegleiter auf dem Land. Intelligente Alleskönner also, die sinnvolle Innovation mit smartem Design verbinden.

Beim Volvo EX30 etwa wird das Cockpit durch die vollständige Integration von Google Automotive zur intuitiven Schaltzentrale. Ob Navigation via Google Maps oder Sprachsteuerung über den Google Assistant: Die Bedienung funktioniert so natürlich wie am eigenen Smartphone. E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer finden so beispielsweise die effizientesten Routen oder die nächstgelegenen Ladestationen.