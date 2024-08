Jahr für Jahr wird der Bürkliplatz in Zürich zum Schauplatz der Schweizer Oldtimer-Szene. Am Zurich Classic Car Award finden Sammler und Fans in diesem Jahr Schmuckstücke vom Porsche 911 bis zum seltenen Bugatti Type 50.

1/18 Jahr für Jahr findet am Zürcher Bürkliplatz der Zurich Classic Car Award statt. So fanden sich auch am Mittwoch, 14. August, rund 100 klassische Autos, wie dieser Alfa Romeo 6C 2500 SS Corsa.

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Auf der anderen Seite des Atlantiks geht aktuell einer der wichtigsten Schönheitswettbewerbe für Autos der Welt über die Bühne: der Pebble Beach Concours d’Elegance im kalifornischen Monterey. Doch man muss nicht um die halbe Welt reisen, um schöne Oldtimer bestaunen zu können: Beim Zurich Classic Car Award (ZCCA) auf dem Zürcher Bürkliplatz fanden sich am Mittwoch, 14. August, auch in diesem Jahr rund 100 klassische Autos zusammen – Fahrzeuge, die teils schon in Pebble Beach für Furore sorgten!

Wie bereits in den letzten Jahren strahlte auch an der 13. Ausgabe des ZCCA die Sonne über der Limmatstadt. Das schöne Wetter lockte nicht nur viele Teilnehmer mit ihren glanzpolierten Oldies, sondern ebenso zahlreiche neugierige Passanten auf den Bürkliplatz. Begutachten durften respektive mussten auch die knapp 20 Juroren rund um den neuen Jury-Chef Reto Hosig: Jedes Teilnehmer-Fahrzeug bedarf einer gründlichen Untersuchung. Ist das Auto original? Gehörte der Motor schon ab Werk zur Karosserie? Wird das Auto gepflegt – und wie viel wissen die Besitzer über die Geschichte ihres Fahrzeugs? All diese Punkte fliessen in die Bewertung ein.

Die seltensten und schönsten Autos

Dieses Jahr traten die Oldtimer nicht nur in sechs Kategorien gegeneinander an, sondern auch in speziellen Sonderklassen wie «70 Jahre Mercedes-SL» und «110 Jahre Maserati». Zu jedem Klassen-Sieger kamen ausserdem die Auszeichnungen Publikumssieger, das am besten dokumentierte Auto und der «Best of Show» dazu. Letztgenannten Preis durfte Sascha Bäggli (32) mit seinem Bentley Mark VI Cresta II Facel Métallon entgegennehmen. Die Karosserie des Oldtimers aus dem Jahr 1951 stammt vom damaligen Karosseriebauer Facel Métallon, das Chassis und der Motor von Bentley. Einige Jahre später wurde Facel gar eine eigene Automarke. Übrigens: Ein ähnlicher Bentley Mark IV nahm 2009 am Concours in Pebble Beach teil.

Beim Publikum konnte ein Trident Venturer V8 aus dem Jahr 1971 besonders überzeugen. Trident war ein britischer Automobilbauer, der von 1967 bis 1977 Sportwagen in Kleinserie herstellte. Das Projekt entstand ursprünglich vom Autobauer TVR, kam aber mangels finanziellen Mitteln nie in Serienreife. Vom Siegerauto soll es nur 84 Stück geben! Noch seltener gebaut wurde der ausgestellte 300 SL Roadster mit Hardtop. Weltweit existieren davon nur fünf Stück – einer davon siegte in seiner eigenen Klasse «70 Jahre Mercedes-SL» in Zürich.

Einen ganz entscheidenden Unterschied zu Pebble Beach oder anderen grossen Concours gibts am ZCCA: Am Bürkliplatz ist das Publikum hautnah dabei und jeder willkommen. Von Familien mit Kindern über Touristen und Bankerinnen bis zu Handwerkern, die das Gebäude nebenan renovieren. Alle bestaunen sie den Jaguar XJ220, den Maserati 3500 GT oder den Lamborghini Miura und dürfen die Schmuckstücke sogar näher betrachten, berühren und fühlen.