Das Team von Carvolution verfolgt seit über sechs Jahren seine Vision vom einfachen Weg zum eigenen Auto. Der Erfolg gibt dem Konzept, das als Konkurrenz zum Leasing gilt, recht: Das Auto-Abo kommt an, da es tiefere Gesamtkosten gegenüber dem Leasing verspricht.

Léa Miggiano hat vor sechs Jahren mit Carvolution das Auto-Abo in der Schweiz lanciert. Sie richtet ihre Prozesse ganz auf die Bedürfnisse der Kundschaft aus.

Carvolution gehört zu den vielversprechendsten Start-ups der Schweiz. Die Geschäftsidee ist so simpel wie revolutionär: das Auto im Abo fahren anstatt leasen oder kaufen. Das Modell erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das Auto-Abo-Konzept weist gemäss einer Umfrage der deutschen Unternehmensberatung HPP erneut den höchsten Anstieg beim Interesse der Kundinnen und Kunden auf. Der Grund, wieso viele Nutzerinnen und Nutzer am Auto-Abo Interesse zeigen: «Die hohe Kostenkontrolle und die Flexibilität bei der Fahrzeugwahl», so die HPP-Umfrage.

Carvolution gehört zudem laut dem HPP-Vergleich als einziger Schweizer Abo-Anbieter zu den drei erfolgreichsten Auto-Abo-Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Doch was steckt hinter der Idee? Warum wird dieses Geschäftsmodell von Expertinnen und Experten als besonders zukunftsträchtig gelobt? Ein Blick auf die Beweggründe und das Funktionieren des Abo-Modells.

Eine einfache Geschäftsidee

Durch flexible Laufzeiten von 3 bis 48 Monaten positioniere sich das Auto-Abo als neues Segment zwischen der kurzfristigen Automiete und dem längerfristigen Leasing, umschreibt HPP das Abo-Konzept.

Léa Miggiano, Co-Gründerin von Carvolution, empfand die Anschaffung eines Autos als zeitaufwändig, kompliziert und zusätzlich mit hohen sowie unüberschaubaren Kosten verbunden. Also lancierte sie das Auto-Abo in der Schweiz. Mit dem Ziel, die Kundenerfahrung rund ums Auto einfacher, flexibler und preiswerter zu gestalten.

Damit dieser Anspruch erfüllt wird, bündelt Carvolution zum Fahrzeug auch Vollkaskoversicherung, Motorfahrzeugsteuern, Bereifung inklusive Wechsel und Lagerung sowie Service und Unterhalt. Dies führt zum monatlichen Fixpreis, in dem alles inklusive ist, was es zum Fahren braucht. Gerade deshalb erscheinen die Abo-Preise auf den ersten Blick hoch. Um zu zeigen, dass der erste Eindruck täuscht, bietet Carvolution eine Bestpreis-Garantie gegenüber den Gesamtkosten beim Leasing. Dadurch zahlen Auto-Abo-Kundinnen und -Kunden garantiert nie zu viel. Wer es selbst überprüfen will, kann sich einen individuellen Kostenvergleich erstellen lassen.

Woher kommt der Preisvorteil?

Um die Gesamtkosten gegenüber Leasing oder Kauf tief zu halten, setzt Carvolution auf das Mengengerüst bei Bestellungen, ein digitalisiertes Flottenmanagement, die digitale Abwicklung sowie auf den Verzicht kapitalintensiver Standorte und Showrooms. Dadurch profitieren Kundinnen und Kunden von tieferen Gesamtkosten für ihr Fahrzeug. Zudem können die Abos mit Laufzeiten zwischen 3 und 48 Monaten flexibel auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Vorteile des Auto-Abos für Kundinnen und Kunden:

Sie können zu einem tiefen monatlichen Fixpreis ein neues oder neuwertiges Auto fahren.

Sie müssen sich nicht um Versicherung, Steuern, neue Reifen oder Servicekosten kümmern, da im Abo alles ausser Treibstoff oder Ladestrom inklusive ist.

Sie können eine Vertragsdauer von wenigen Monaten oder ein paar Jahren wählen.

Sie haben die Auswahl zwischen rund 50 Modellen verschiedenster Marken und Antriebstechnologien. Das Angebot umfasst vom kleinen Stadtauto bis zum Premium-SUV, vom Benziner über Hybrid bis zum Elektroauto die ganze Palette.

Dank Bestpreis-Garantie gegenüber den Gesamtkosten beim Leasing zahlt die Abo-Kundschaft nie zu viel.

Was führt zum Erfolg?

Die erfolgreiche Lancierung des Auto-Abo-Konzepts hängt von der richtigen Auswahl der Fahrzeuge und der Firmenstruktur ab. Entscheidend ist, die Flotte hocheffizient zu bewirtschaften und einen exzellenten Kundenservice anzubieten. Sechs Jahre nach der Gründung hat Carvolution dies erreicht und sich in der Automobilbranche eine Position erarbeitet, die es möglich macht, die passenden Autos in der richtigen Menge zu beschaffen. Zusätzlich hat das Berner Start-up von Beginn an alle Prozesse auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ausgerichtet. So können die wichtigsten Funktionen mit wenigen Klicks über die Carvolution-App verwaltet werden. Dank eines grossen nationalen Partnernetzwerks sind Reifenwechsel oder Servicebesuche für die Auto-Abo-Kundschaft einfach und unkompliziert.

Olivier Kofler, Mitgründer und CEO von Carvolution, meint: «Die kompetitiven Angebote und die grosse Auswahl an Autos sind wichtig. Aber noch entscheidender ist ein funktionierendes und eingespieltes Team im Hintergrund. Wir haben Autoexperten, Digitalprofis und ein Team, das ganz genau weiss, dass unser Job nicht vorbei ist, wenn die Kundinnen und Kunden mit ihrem neuen Auto losfahren.» Bei der Dienstleistung von Carvolution gehe es darum, für die Kundinnen und Kunden das Autoerlebnis so einfach wie möglich zu gestalten.

Das ist Carvolution gelungen, wie eine Umfrage unter der Kundschaft zeigt: 85,5 Prozent der befragten Kundinnen und Kunden sagen, dass sie sich dank des Abos «keine Sorgen um das Auto machen müssen».

Wer steht hinter Carvolution?

Carvolution startete 2018 als No-Name in der Autobranche. Am Anfang wurden ein paar Hundert Autos gekauft, und es gab nur wenige Modelle zur Auswahl. Mittlerweile bewirtschaftet Carvolution eine der grössten Schweizer Autoflotten. Anfang dieses Jahres haben internationale Geldgeber 200 Millionen Franken für den weiteren Ausbau der Flotte in das Schweizer Start-up investiert.

Der Hauptsitz des rund 70-köpfigen Teams liegt im ländlichen Bannwil im Oberaargau. Hinter Carvolution steht ein vierköpfiges Gründerteam: Bernhard Drüner, Léa Miggiano, Luis Wittwer und Olivier Kofler. Das Team hat nicht nur namhafte Investoren überzeugt, sondern wird ebenfalls von den Schweizer Wirtschaftsexperten gelobt. Léa Miggiano, Mitgründerin des Auto-Abo-Start-ups, wurde zur Jungunternehmerin des Jahres 2021 gekürt, und Carvolution wurde 2022 vom Swiss Economic Forum (SEF) mit dem Jungunternehmer-Preis der Schweiz in der Kategorie Dienstleistung ausgezeichnet.

Aber nicht nur bei den Wirtschaftsexperten ist Carvolution hoch im Kurs, das junge Unternehmen gehört seit der Gründung 2018 jedes Jahr in Folge zu den vielversprechendsten Start-ups der Schweiz.

Die Geschäftsleitung von Carvolution ist mit dem Auto-Abo gut unterwegs und wurde 2022 mit dem Swiss Economic Award ausgezeichnet.

Wie gehts mit Carvolution weiter?

Carvolution beeindruckte auch in den letzten Monaten mit starken Wachstumszahlen. Auf die Frage, ob bis 2030 die Marktanteile des Auto-Abos auf 40 Prozent anwachsen, sagt Kofler: «Das Auto-Abo wird diese Marktanteile erreichen. Wie schnell und wann genau es so weit ist, lässt sich aktuell nicht beantworten. Wir bereiten uns auf jeden Fall darauf vor und freuen uns, täglich neue Kundinnen und Kunden bei uns begrüssen zu dürfen.»





Grosse Auswahl, attraktive Preise

Die Auswahl an Modellen und Technologien wird bei Carvolution laufend erweitert. Die Autos im Abo sind zeitgemäss und gut ausgestattet. Fahrassistenzsysteme sorgen für Sicherheit und Komfort. Doch auf teure Extras wird verzichtet. Daraus ergibt sich ein hoher Restwert, was die günstigen Preise möglich macht.

Der Weg zum eigenen Auto geht somit ganz einfach: das Wunschauto bei Carvolution auswählen, Laufzeit und Kilometerpaket konfigurieren, unverbindliche Offerte einholen. Passt das Angebot, Abo-Vertrag digital abschliessen und kurz darauf losfahren. Zahlreiche Fahrzeuge sind ab Lager verfügbar. Darunter auch der Seat Ibiza Style und der Fiat Tipo. Beide Modelle gibt es aktuell schon ab 299 Franken pro Monat mit einer Anzahlung. Sie sind ebenfalls ohne Anzahlung verfügbar.

