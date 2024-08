Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Carvolution

«Es freut mich, dass sich das Auto-Abo stetig mehr gegenüber Kauf und Leasing durchsetzt», sagt Carvolution-CEO Olivier Kofler.

Olivier Kofler, was macht den Vorteil eines Auto-Abos aus?



Olivier Kofler, CEO von Carvolution : Gemäss unseren Kundinnen und Kunden ist die Antwort relativ simpel: Man zahlt weniger für sein Auto und hat insgesamt einen besseren Service. Dazu kommt alles aus einer Hand. Die klar kalkulierbaren Kosten, der minimale Aufwand, die grosse Auswahl an Autos diverser Marken und – in vielen Fällen das Allerwichtigste – ein stets freundliches und aufgestelltes Team, das einem mit Rat und Tat zur Seite steht.

Inzwischen bieten zahlreiche Mitbewerber ebenfalls Auto-Abos an. Wie wirkt sich das auf Carvolution respektive Ihr Angebot aus?

Uns motivieren die neuen Mitbewerber, und es freut uns, dass sich das Auto-Abo stetig mehr gegenüber dem klassischen Kauf beziehungsweise Leasing behauptet. Es zeigt, wohin die Reise geht. Ich denke, der Markt hat unsere Entwicklung beobachtet. Immer mehr Kundinnen und Kunden bevorzugen es, tiefere Preise zu haben und aus einer vorgegebenen Auswahl an Fahrzeugen auszusuchen. Dass bei Carvolution dann noch alles inklusive ist und die Dauer flexibel gewählt werden kann, macht das Ganze noch besser.

Lange galt: Transparenter Fixpreis ohne Anzahlung, mittlerweile gibt es zahlreiche Fahrzeuge mit Anzahlung. Was ist der Grund für die Abkehr der Maxime?

Auch heute ist der transparente Fixpreis bei uns das A und O. Die Anzahlung kommt daher, dass unsere Kundinnen und Kunden immer wieder nach dieser Option gefragt haben. Beispielsweise verkaufen sie ihr ehemaliges Auto, um dann den Erlös aus dem Verkauf wie beim klassischen Fahrzeugeintausch wieder in ein Auto zu investieren. Ob mit oder ohne Anzahlung dürfen alle selber entscheiden.

Carvolution hat vor sechs Jahren das Auto-Abo lanciert. Warum müssen Sie das Abo trotzdem noch erklären?

Es ist die Schwierigkeit, die Gesamtkosten richtig einzuschätzen. Viele Leute unterschätzen die wahren Ausgaben fürs Fahrzeug. Ein Auto kostet mehr als Kaufpreis oder Leasingrate. Es kommen Versicherung, Steuern, Reparaturen, Service, neue Reifen, Reifenwechsel etc. dazu. Beim Carvolution-Abo ist alles inklusive. Ich erkläre es meistens anhand eines spezifischen Autos und ziehe vom Abo die Kosten rund ums Auto, wie Versicherung, Steuern, Bereifung, Service und Unterhalt, ab.

Schauen wir uns eine beispielhafte Gesamtkostenrechnung eines bei Carvolution aktuell beliebten Kompaktwagens an, des Fiat Tipo Hatchback. Dieser SUV hat einen Listenpreis von rund 33’500 Franken. Nimmt man an, dass es einen Rabatt auf den Listenpreis von 10 Prozent gibt, einen Zins von 3,9 Prozent und eine Anzahlung von 3500 Franken getätigt wird, liegt die Leasingrate bei einer Laufzeit von 36 Monaten bei 480 Franken pro Monat. Dazu kommen noch Kosten für Versicherung, Steuern, Unterhalt, Service, Bereifung, was zu monatlichen Leasing-Gesamtkosten von 742 Franken führt.

Das Abo für dasselbe Auto kostet 479 Franken pro Monat. Nun kann man hier die Kosten abziehen, wie Versicherung, Steuern, Unterhalt etc. Womit die direkten Autokosten beim Abo auf 315 Franken pro Monat sinken. So gelingt es mir, dass die Leute erkennen, was für ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis das Abo bietet. Man spart in diesem Beispiel über 250 Franken pro Monat.

Den Fiat Tipo Hatchback kann man auch im Abo mit Anzahlung nehmen. Mit einer Anzahlung von 4680 Franken startet der monatliche Fixpreis vom Auto-Abo bei 299 Franken.

Wie gelingt der Preisvergleich?

Ich treffe selbst in meinem Bekanntenkreis Leute, die ihre Leasingrate mit unseren Abo-Preisen vergleichen. In solchen Fällen lade ich jeweils dazu ein, den Leasingvertrag, die Versicherungsrechnung und die letzten Garagenrechnungen zur Hand zu nehmen und genau nachzurechnen. Wenn zu Beginn ein paar Tausend Franken bereits angezahlt wurden, wird schnell klar, weshalb die Leasingrate tiefer liegt als der Abo-Preis. Hat jemand beispielsweise ein Leasing für drei Jahre abgeschlossen und 5000 Franken angezahlt, so fällt die Anzahlung allein schon mit Kosten von 140 Franken pro Monat ins Gewicht.

Carvolution bietet auch einen unverbindlichen Gesamtkostenvergleich vom Auto-Abo und einem Leasing an. Dabei kann einfach ein beliebiges Auto-Abo konfiguriert und die Leasing-Informationen angeben werden. Hier geht’s zum Kostenvergleich .

Wird das Abo Leasing oder Kauf ablösen?

Die Resultate mehrerer Studien sagen, dass das Auto-Abo in naher Zukunft einen Marktanteil bis zu 40 Prozent bei neu zugelassenen Fahrzeugen ausmachen wird. Diese Entwicklung kommt vor allem daher, dass die Leute bereit sind, vorkonfigurierte Autos zu fahren, im Gegenzug wollen sie von tieferen Kosten, mehr Flexibilität und einem All-inclusive-Preis profitieren. Durch die angespannte Wirtschaftslage wird der Trend vermutlich noch weiter beschleunigt, denn die Haushalte wollen keine finanziellen Risiken eingehen und wenn möglich keine hohen Anschaffungskosten haben.

Sie betonen mehrfach den Kostenvorteil. Wie wird der Abo-Preis kalkuliert?



Es sind mehrere Effekte, die sich positiv auf die günstigen Preise von Carvolution auswirken: Wir haben tiefe Einkaufspreise dank sehr grossen Stückzahlen. Wir setzen auf schlanke, datengetriebene und hoch digitalisierte Prozesse und verzichten auf teure Showrooms. Und dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Schweizer Garagenpartnern haben wir hohe Restwerte bei den Fahrzeugen.

Wie nimmt die Autobranche Carvolution wahr?

Insgesamt sehr positiv. Wir arbeiten mit über 1000 Schweizer Lieferanten, seien dies Garagen, Carosserien oder Reifenpartner, zusammen. Es hat einige Zeit in Anspruch genommen, um die Branche für das Auto-Abo und Carvolution zu begeistern. Heute sind aber die meisten Sorgen und Ängste verflogen. Unsere Partner sehen die Vorteile, und die Zusammenarbeit bringt für alle Beteiligten einen Mehrwert.

Der Absatz reiner Elektroautos entwickelt sich langsamer als angenommen. Wie siehts beim Auto-Abo aus?

Dem Auto-Abo geht es erfreulicherweise sehr gut. Aber auch wir spüren die veränderte Dynamik bei Elektroautos. Viele Kundinnen und Kunden sind unsicher bezüglich der teilweise stark volatilen Neuwagenpreise, aber auch bezüglich der später zu erzielenden Verkaufspreise (Occasionspreise). Beide Unsicherheiten können wir mit dem Auto-Abo entkräften. Das ist einer der Gründe, wieso wir gerade eine hohe Nachfrage nach E-Autos spüren.

Nach welchen Kriterien wird Ihr Fahrzeug-Angebot zusammengestellt?

Es geht bei unserem Angebot darum, für jede und jeden etwas Passendes im Angebot zu haben. Für Neulenker, Familien, Expats, Firmen, aber auch Rentnerinnen und Rentner. Es gibt also Kriterien wie den Preis, den Platz, den Luxus. Über alle Autos hinweg wird insbesondere auf die Nachhaltigkeit und die Sicherheit geachtet.

Welches sind die Bestseller?

Ford-Modelle sind einfach nicht mehr aus unserem Sortiment wegzudenken. Verständlich, es sind auch wirklich sehr gute Autos, und für jedes Bedürfnis ist etwas Passendes im Sortiment. Ein sehr beliebtes Modell ist der Ford Puma. Als Kompakt-SUV überzeugt er viele Kundinnen und Kunden. Sonst gibt es aktuell auch noch den Ford Focus, den Ford Mustang Mach-E oder den Ford Explorer und viele weitere Modelle – also wirklich für alle etwas!

Welche Laufzeit ist am gefragtesten?

Meistens werden 36 Monate, 24 Monate oder 6 Monate gewählt. Der Unterschied begründet sich vor allem in den unterschiedlichen Bedürfnissen. Teilweise starten die Leute mit 6 Monaten und verlängern, wenn sie mit dem Auto zufrieden sind. Diesen Effekt sehen wir vorwiegend bei Elektroautos.

