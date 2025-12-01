In wenigen Wochen ist Weihnachten. Klappts bis dahin mit einem neuen Auto? Wir verraten dir die besten Tipps.

Mit diesen Tipps klappts noch mit einem Auto zu Weihnachten

Mit diesen Tipps klappts noch mit einem Auto zu Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür – und du wünschst dir schon länger ein Auto? Damit du es jetzt noch rechtzeitig schaffst, zum Fest dein Wunschfahrzeug unter den Tannenbaum zu stellen, haben wir einige nützliche Ratschläge für ein günstiges und sorgloses Gesamtpaket zusammengestellt. Besonders für (künftige) Elektroautofahrerinnen und -fahrer ist die Gelegenheit für einen Fahrzeugwechsel ideal!

Verfügbares Wunschmodell aussuchen

Damit es bis zum 24. Dezember mit dem neuen Auto klappt, lohnt sich ein Blick auf die aktuell verfügbaren Modelle. Bei den AMAG Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA und VW Nutzfahrzeuge beispielsweise wirst du garantiert ein passendes Modell finden. Die Auswahl der sofort erhältlichen Fahrzeuge ist in jeder Kategorie gross – ob Neuwagen oder Occasion, ob Verbrenner oder Elektro.

Passende Finanzierung wählen

Falls du für dein besonderes Weihnachtsgeschenk nicht dein Erspartes anzapfen möchtest oder du dein Bargeld lieber anderweitig investierst, bietet sich als ideale Finanzierung das Leasing an. Damit bist du in bester Gesellschaft: Über die Hälfte der hierzulande zugelassenen Autos sind laut einer repräsentativen Umfrage von Comparis fremdfinanziert, rund ein Drittel ist geleast. Nach dem Motto: damit dem Geschenk (an sich selbst) nichts im Wege steht.

Sorglos unterwegs mit All-inclusive-Leasing

Gönn dir als Weihnachts-Upgrade zum Leasing ein All-inclusive-Paket. Dabei handelt es sich um ein Sorglos-Angebot, bei dem nebst der monatlichen Leasingrate auch sämtliche weiteren Kosten von Services inklusive Verschleiss (etwa Bremsen), Flüssigkeiten, Winter- und Sommerreifen oder die Autoversicherung für die gesamte Laufzeit inklusive sind. Damit hast du nicht nur die volle Kostenkontrolle, sondern kommst auch in den Genuss von günstigeren Leasing-Konditionen, da alle Dienstleistungen bei einem Anbieter gebündelt sind.

Vor allem aber profitierst du von maximaler Bequemlichkeit: Du musst dich schlicht um nichts kümmern. Dieser Aspekt kommt dir auch in Bezug auf Weihnachten zugute. Wer ein All-inclusive-LeasingPLUS wählt, profitiert oft von gestrafften Prozessen, da Versicherung und Service direkt vom Anbieter übernommen werden. Für einen zusätzlichen Sorglos-Aspekt sorgt die Ratenversicherung. Sie übernimmt bei unverschuldetem Unfall oder Krankheit die Leasingrate.

LeasingPLUS von AMAG Leasing – sorglos zum Auto bis Weihnachten So geht All-Inclusive Leasing heute: Service, Reifen, Mobilität, Versicherung – alles mit dabei in der Monatsrate von LeasingPLUS. Das Angebot von AMAG Leasing nimmt dir mühselige Lasten ab und ermöglicht dir eine sorglose Fahrt. Mit dem All-Inclusive LeasingPLUS bezahlst du nie mehr zu viel. 0.99% All-Inclusive Leasing auf alle Volkswagen wie ID.3 und weitere ID. Modelle 1

0.0% All-Inclusive Leasing auf die Audi Modelle wie das Modell Q6 e-tron 2

0.0% All-Inclusive Leasing auf CUPRA Plug-in-Hybrid und Elektro wie Tavascan und Born 3

0.0% All-Inclusive Leasing auf SEAT Plug-in-Hybrid wie Leon 4

0.0% All-Inclusive Leasing auf alle Škoda Plug-in-Hybrid und Elektro wie Elroq 5

0.0% All-Inclusive Leasing auf den ID. Buzz von VW Nutzfahrzeuge 6

Dank Sonderangeboten vom Umstieg aufs E-Auto profitieren

Der Umstieg aufs Elektroauto ist jetzt besonders günstig: Die Kaufpreise werden aufgrund sinkender Lithium-Ionen-Akku-Kosten immer attraktiver, dazu schneiden Elektrofahrzeuge bei den langfristigen Betriebskosten immer öfter besser ab als Verbrenner. Parallel dazu wächst die Modellpalette stetig, wie ein Check der Elektro- und Hybridmodelle der AMAG Marken beweist – vom kompakten Volkswagen ID.3 über den beliebten Family-SUV Škoda Enyaq und den sportlichen CUPRA Tavascan bis hin zum kultigen E-Bulli Volkswagen ID.Buzz ist für jeden Geschmack das passende Fahrzeug dabei. Aktuell können Interessierte zudem von zahlreichen günstigen Angeboten im Rahmen eines All-inclusive-Leasings profitieren (siehe Box).

Weitere Pluspunkte: Wer sich für ein E-Auto der AMAG Marken entscheidet, kann aufgrund der chargeON Ladekarte/App an über 220 Ladepunkten vom Stromvorzugspreis ab 28 Rappen pro Kilowattstunde profitieren. Und als Sicherheitsaspekt ist eine E-Batterie-Garantie optional erhältlich.

Fazit: Wenn du diese Punkte beachtest, klappt es mit dem Weihnachtsgeschenk Auto – und du bist dank eines perfekten fahrbaren Untersatzes erst noch bestens für die anstehenden Ski- und Wellnessferien gerüstet.





