1/11 Wayne Gretzky, «The Great One»: Am 23. März 1994 übertraf er mit seinem 802. NHL-Goal die bestehende Rekordmarke und schraubte sie anschliessend hoch bis auf 894 Tore. Foto: Getty Images

Darum gehts Wayne Gretzky verliert NHL-Torrekord an Alex Owetschkin und verkauft Rolls-Royce

Gretzky erhielt 1994 einen Rolls-Royce für seinen damaligen Rekord

Owetschkin übertraf Gretzkys 894 NHL-Tore mit seinem 895. Treffer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Es war für alle NHL-Eishockeyfans ein denkwürdiger Tag: Am 23. März 1994 übertraf Wayne Gretzky (64) mit seinem 802. NHL-Goal im Spiel gegen die Vancouver Canucks die bis dahin bestehende Rekordmarke des grossen Gordie Howe (1928–2016) – und krönte sich zu «The Great One» und erfolgreichsten Torschützen der NHL aller Zeiten.

Eine Woche später ehrten die Los Angeles Kings ihren Star und schenkten ihm mit einer Zeremonie vor dem nächsten Spiel einen schwarzen Rolls-Royce Corniche IV (Jg. 1994) mit dem Kennzeichen «GOAL 802». Als Symbol für Eleganz und Erfolg war der Corniche mit seinem 6,7-Liter-V8-Motor eine würdige Hommage an den grössten Eishockeyspieler aller Zeiten.

Was erhält der neue Rekordhalter?

Doch was wohl kaum jemand für möglich hielt, ist letzten Sonntag eingetreten. Wayne Gretzkys Traummarke von 894 NHL-Toren wurde im Spiel zwischen den Washington Capitals und den New York Islanders von Capitals-Superstar Alex Owetschkin (39) übertroffen. Ausgerechnet ein Russe entriss dem kanadischen «Great One» mit seinem 895. NHL-Treffer dessen wichtigsten Rekord. Noch ist nicht bekannt, was sich die Washington Capitals einfallen lassen, um ihrem russischen Star die ihm gebührende Anerkennung auszudrücken. Obs in Zeiten des Handelskriegs aber wieder eine europäische Luxuskarosse sein wird, kann zumindest bezweifelt werden.

Schneller als die Capitals hat der entthronte Rekordhalter Gretzky auf den Verlust seines Jahrhundert-Rekords reagiert. Der bislang beste NHL-Torschütze schreibt zusammen mit dem Auktionshaus Sothebys seinen vor 31 Jahren für seinen Rekord erhaltenen Rolls-Royce Corniche IV mit dem Kennzeichen «GOAL 802» zum Verkauf aus. Nur knapp über 9100 Meilen (rund 14'650 Kilometer) soll Gretzkys Rolls auf dem Zähler haben. Zusammen mit dem tadellos gewarteten Fahrzeug in Schwarz mit zinnoberroten Zierstreifen, schwarzem Leder und Walnussfurnierholz erhält der Käufer natürlich auch die originale Zulassungskarte, unterschrieben vom damaligen CFO der Los Angeles Kings. Wie hoch der Preis für The Great One's Rolls-Royce Corniche angesetzt wird, ist noch nicht bekannt.