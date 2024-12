1/7 Für Autoredaktor Denis Fried (27) verging das Jahr mit vielen Events wie im Flug. Foto: Christof René Schmidt

Mit Golf R zum ersten Mal auf der Rennstrecke

Denis Fried Redaktor Auto & Mobilität

Am Ende des Jahres rückblickend zu sagen «Das ging jetzt wieder schnell vorbei» verkneife ich mir normalerweise – ich schaue lieber gespannt voraus als sentimental zurück. Doch in meinem Praktikumsjahr auf der Autoredaktion des Blick ist es jetzt doch passiert: Das Jahr verging wie im Flug. Das lag aber nicht nur an all den Neuvorstellungen und Tests, sondern vor allem auch an den grossen Events, die ich besucht habe.

Im Zeichen des Motorsports

Als Motorsport-Fan war es ein richtiges Traum-Jahr: Nachdem ich im Juni das 24h-Rennen in Le Mans live miterleben durfte, stand ein Monat später bereits die Auto-Party des Jahres in Goodwood an. Am Festival of Speed traf sich auch 2024 alles, was in der Motorsportwelt Rang und Namen hat. Auf der berühmten Hillclimb-Strecke bot sich dem Publikum währenddessen eine Zeitreise: Von Vorkriegsfahrzeugen bis zu modernen F1-Boliden war alles zu sehen – brüllende Motoren und qualmende Reifen inklusive.

Doch so spassig das Zuschauen auch sein kann, selbst hinter dem Lenkrad zu sitzen ist nochmals eine ganz andere Geschichte. Im Oktober bot sich mir dann die Möglichkeit, den neuen Golf R auf der Rennstrecke zu testen. Bisher kannte ich das nur virtuell im Simulator. Aber selbst einmal mit Höchstgeschwindigkeit an einer Boxengasse vorbeizudonnern ist ein unglaubliches Gefühl. In den Kurven die Fliehkräfte zu spüren und langsam das Limit des Fahrzeugs zu ertasten war eine einmalige Erfahrung. So schnell werde ich dieses Jahr also definitiv nicht vergessen.