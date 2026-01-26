Wem Porsche GT3 oder Ferrari 296 zu normal sind, sollte sich unbedingt den neuen Donkervoort P24 RS anschauen. Dieser heisse Doppelsitzer aus den Niederlanden kombiniert wenig Gewicht mit gigantischer Motorleistung – und garantiert so maximalen Fahrspass.

Darum gehts Donkervoort präsentiert den P24 RS, ein ultraleichter Supersportwagen mit 600 PS

Der Wagen wiegt nur 780 kg, schafft aber über 300 km/h Spitze

Patrick Solberg

Der Niederländer Joop Donkervoort (76) hat im Laufe der Jahrzehnte seine Marktlücke gefunden – puristische Fahrmaschinen für Sportwagenfans, die schon alles kennen, alles gefahren haben und daher kaum mehr zu beeindrucken sind.

Sind sie dann aber meistens doch – wenn sie eine Runde in einem der vierrädrigen Spassmacher wie dem F22 aus Donkervoorts Manufaktur in Lelystadt (NL) gedreht haben. Und das dürfte auch beim neuesten Produkt nicht anders sein, dem P24 RS. Ein Zweisitzer im gewohnt extrovertierten Donkervoort-Gewand, der nur gerade 780 Kilogramm wiegt. Angetrieben wird er von einem bis zu 600 PS (441 kW) und 800 Nm Drehmoment leistendem 3,5-Liter-Turbo-V6-Benziner von Ford, welcher die Power über ein Fünfgang-Schaltgetriebe auf die Hinterräder überträgt. Dank dieser Kombination sprintet der Doppelsitzer in weniger als drei Sekunden auf Tempo 100, in 7,4 Sekunden auf 200 km/h und knackt mühelos auch die 300-km/h-Marke.

Ein Drittel der Produktion ist schon verkauft

150 Exemplare will Donkervoort vom P24 RS bauen – und noch vor dem offiziellen Verkaufsstart ist bereits ein Drittel der Produktion vergriffen – und das trotz des stolzen Preises von 298'500 Euro. Doch für dieses stolze Sümmchen wird der Donkervoort P24 RS komplett nach den Wünschen des Kunden individualisiert.

«Der Schlüssel zu allem, was wir tun, liegt in der Reduktion von Gewicht und Trägheit, um unvergessliche Fahrerlebnisse zu ermöglichen», sagt der aktuelle Geschäftsführer und Sohn des Gründers, Denis Donkervoort (38). «Den P24 RS haben wir einzig und allein dafür entwickelt, um dem Fahrer ein intensives und eindringliches Fahrgefühl zu vermitteln und ihn die Welt um sich

herum vergessen zu lassen.» Der P24 RS biete zwar beeindruckende technische Daten, doch sei das gemäss Denis Donkervoort nicht der Kern der Sache: «Der neue P24 RS ist für uns und unsere Kunden etwas ganz Persönliches.»

Wer ist Donkervoort? Die niederländische Automarke Donkervoort baut seit 1978 in Lelystad offene Sportwagen mit moderner Technologie, die aussehen wie Oldtimer. Das Design basiert auf dem in den 1970er-Jahren verkauften Super 7 der britischen Marke Lotus mit langer Haube und kurzem Passagierabteil mit zwei Sitzen, aber die Karosserie besteht aus moderner Kohlefaser. Früher kaufte Donkervoort bei Ford die Motoren; inzwischen liefert Audi die Triebwerke zu.

Ah, und wem ein «normaler» Donkervoort P24 RS noch immer nicht genügt, für den bieten die Niederländer ein optionales Aerokit an, das nicht nur martialischer ausschaut, sondern auch 90 Kilogramm zusätzlichen Abtrieb bringt. Und damit dürfte man dann auf kurvenreicher Strecke wohl jeden Porsche- oder Ferrarifahrer hinter sich lassen.