Die Jahreshighlights 2025 von Mobilitätsredaktor Andreas Engel
Die Elektro-Zukunft ist schon heute da

Nach all den objektiven Testberichten darf es gegen Ende des Autojahrs ganz subjektiv werden: Das sind die persönlichen Highlights des Jahres 2025 von Blick-Mobilitätsredaktor Andreas Engel (41) im Rückspiegel.
Publiziert: vor 8 Minuten
Vor einem Jahr durfte Blick den damals noch getarnten CLA im Mercedes-Zukunftslabor in Sindelfingen unter die Lupe nehmen.
Darum gehts

  • Mercedes entwickelt zukunftsweisende Technologien für Elektroautos mit beeindruckenden Reichweiten
  • E-Bikes boomen: Jedes zweite verkaufte Velo hat einen E-Motor
  • Und die Modelle werden immer leichter, wie diverse Tests gezeigt haben
Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

Batterien, die ewig halten. Lack, dank dem wir das E-Auto kaum mehr laden müssen. Leder, das aussieht und riecht wie Leder, aber komplett vegan ist. Was Mercedes in seinem riesigen Forschungslabor in Stuttgart-Sindelfingen entwickelt, klingt nach Zukunftsmusik – könnte aber schon in wenigen Jahren Realität sein. Denn was mir die Ingenieure beim Besuch vor einem Jahr auch zeigen, ist der damals noch getarnte CLA, der vor Innovationen nur so strotzt: Das erste Fahrzeug auf neu entwickelter MMA-Elektro-Plattform nennt Mercedes ganz unbescheiden das «Ein-Liter-Auto des Elektrozeitalters». 800-Volt-Bordnetz und Zweigang-Getriebe an der Hinterachse sorgen für Mini-Verbräuche (ab 12,2 kWh/100 km) und Mega-Reichweiten von bis zu 790 Kilometer. Und das nicht nur im Labor, sondern auch in der Praxis, wie der CLA erst bei einer Rekordfahrt in Süditalien, und später bei der ersten offiziellen Testfahrt in Kopenhagen im Sommer demonstriert. 

Die Produkte sind also da, die Skepsis der Käufer gegenüber der E-Mobilität bleibt: Nur rund jeder dritte Neuwagen war 2025 in der Schweiz ein Steckerfahrzeug, also ein Plug-in-Hybrid oder rein elektrisch. Das vom Bund ausgegebene Ziel von 50 Prozent wird verfehlt. Anders siehts auf zwei Rädern aus: E-Bikes boomen seit Jahren, jedes zweite verkaufte Velo verfügt über einen E-Motor. Und die Modelle werden dabei nicht nur vielseitiger, sondern wiegen auch immer weniger. Schon beim grossen Allroundbike-Test im Frühjahr staunte ich über die neue Leichtigkeit von teils deutlich unter 20 Kilogramm. Im Einzeltest zeigte dann erst das Scott Silence eRide, später das Miloo Maverick Beast, wohin die Reise bei den E-Bikes in Zukunft geht: immer leichter, immer schneller, immer besser. Ähnlich siehts bei den E-Autos aus – jetzt müssen nur noch die Kunden umsatteln. 

