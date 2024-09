1/13 Der Landwasser-Viadukt ist eine weltbekannte Eisenbahnbrücke an der Rhätischen Bahn. Aber kennst du auch die eindrucksvollsten Strassenbrücken der Schweiz?

Die Schweiz mit ihrer aussergewöhnlichen Topografie ist ein wahres Brückenland. Es gibt bei uns mehr als 8000 Brücken alleine für die Eisenbahn – und nur im Nationalstrassennetz, also lediglich einem kleinen Teil aller Strassen der Schweiz, sind rund 3000 Brücken verbaut.

Wir haben für dich die sieben höchsten mit dem Auto befahrbaren Brücken in der Schweiz herausgesucht. Vielleicht bist du ja auch schon über das eine oder andere dieser imposanten Bauwerke gefahren. Und wenn nicht, wäre es bestimmt einen Ausflug wert.

7 Viaduc des Vaux, 106 Meter

Mit einer Länge von jeweils 900 und 945 Metern überquert die Autobahnbrücke der A1 bei Yvonand VD auf total 27 Pfeilern das Vallon des Vaux VD in 106 Metern Höhe und das Vallon de Valleires in 45 Metern Höhe. Begonnen wurde mit dem Bau dieser Autobahnbrücke in der Waadt 1997, eröffnet ist sie seit 1999.

6 Pont sur la Mentue, 115 Meter

Auf demselben Autobahnabschnitt wie der zuvor genannte Viaduc des Vaux, ebenfalls bei der Waadtländer Gemeinde Yvonand, überquert die Autobahn A1 mit einer leichten Krümmung auf je zwei Fahrbahnen und einer Standspur in 115 Metern Höhe den Fluss Mentue auf der gleichnamigen Autobahnbrücke. Auch sie wurde 1999 eröffnet.

5 Illasbrücke, 120 Meter

Bei Stalden VS treffen sich das Saas- und das Mattertal. Diverse Brücken aus unterschiedlichen Epochen stehen für den regen Verkehr, der bereits früher in dieser Region herrschte. Die älteste dieser Brücken ist die Chibrücke aus dem Jahre 1544. Heute überquert auf der Talstrasse in Richtung Saas-Fee und Zermatt seit 1959 die imposante Illasbrücke, auch Illasbrigga genannt, auf 120 Metern Höhe den Fluss Vispa.

4 Dalaschluchtbrücke, 130 Meter

Ebenfalls im Wallis steht die vierthöchste Strassenbrücke unseres Landes. Beim Zusammentreffen mit dem Rhônetal ist die Dalaschlucht zwar 70 Meter tief, aber bloss einige Meter breit – ideal für einen Brückenschlag. Wann die erste Brücke dort errichtet wurde, ist nicht zu eruieren. Nachgewiesen sind aber erste Holzkonstruktionen aus dem 14. Jahrhundert. Seit 1989 gibts nun die Stahl-Beton-Verbund-Strassenbrücke bei Leuk VS und Varen VS.

3 Ganterbrücke, 150 Meter

Die 678 Meter lange Ganterbrücke überquert ungefähr zehn Kilometer südlich von Brig VS in 1450 m ü. M. das tiefe Tal des Flusses Ganter in einem S-Bogen. Sie ist heute ein wichtiger Bestandteil der Simplonpass- und Nationalstrasse 9. Aufgrund der klimatischen Bedingungen konnte nur acht Monate im Jahr an der Brücke gebaut werden, sodass die Bauzeit von 1976 bis zur Eröffnung Ende 1980 dauerte.

2 Pont Neuf de Gueuroz, 189 Meter

Der Pont Neuf de Gueuroz ist eine Sprengwerkbrücke aus Stahl mit Betonfahrbahnplatten, die die Kantonsstrasse von Martigny VS nach Salvan VS über das Flüsschen Gorge du Trient führt. Die 109 Meter lange und 1994 eröffnete Brücke steht nördlich des Weilers Gueuroz VS – und die Fahrbahn liegt schwindelerregende 189 Meter über dem Flussbett.

1 Taminabrücke, 200 Meter

Die höchste befahrbare Brücke unseres Landes liegt nicht in der West-, sondern in der Ostschweiz. Die für 36,7 Millionen Franken gebaute, 2016 fertiggestellte und im Juni 2017 eröffnete Betonbogen-Strassenbrücke überquert bei Pfäfers SG in luftiger Höhe von 200 Metern die Taminaschlucht im Kanton St. Gallen. Sie ist damit nicht nur die höchste befahrbare, sondern mit einer Spannweite von 260 Metern auch die grösste Bogenbrücke der Schweiz.