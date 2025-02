Auto-Quiz Auspuff: Welches Endrohr gehört zu welchem Automodell? Rate das Rohr!

Sie gehören zu den wichtigsten Details, wenns um Individualisierung an Autos geht: Auspuff-Endrohre in Blech oder Chrom, Karbon oder Edelstahl. Kennst du dich aus und errätst, welches Rohr an welches Modell gehört?

Publiziert: vor 45 Minuten