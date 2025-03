Die litauischen Streitkräfte meldeten am Dienstagabend, dass vier US-Soldaten nach einer Übung vermisst werden. Laut Nato-Generalsekretär Mark Rutte wurden sie tot aufgefunden. Am Donnerstag korrigiert die Nato ihre Angaben.

Janine Enderli Redaktorin News

In Litauen geht die Suche nach vier vermissten US-Soldaten weiter. «Alle Szenarien werden noch geprüft», sagte Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene auf dem Truppenübungsplatz Pabradé und dementierte Berichte über den Tod der Soldaten.

«Derzeit liegen keine bestätigten Informationen vor und es wurden auch keine Leichen gefunden. Daher wäre es schlichtweg falsch, zu behaupten, die Soldaten seien tot.» Die Hoffnung schwindet jedoch Stunde um Stunde.

Die vier US-Soldaten waren nach einer Übung nicht mehr auffindbar und gelten seit Dienstagnachmittag als vermisst. Das litauische Militär und die Polizei hatten deshalb gemeinsam mit dem US-Militär eine Suchaktion gestartet, bei der nun ihr gepanzertes Fahrzeug – ein M88 Hercules Bergepanzer – in einem Gewässer auf dem Übungsgelände ausfindig gemacht wurde. Pabradé liegt unmittelbar an der Nato-Ostflanke zu Belarus.

Sakaliene: Panzer steckt etwa fünf Meter tief im Schlamm

Nach Angaben von Sakaliene steckt das tonnenschwere Militärfahrzeug etwa fünf Meter tief im Schlamm. «Wir können nicht bestätigen, ob sich Soldaten im Fahrzeug befinden», sagte die Ministerin, die sich ebenso wie Regierungschef Gintautas Paluckas auf den Weg in das gut 50 Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt Vilnius gelegene Übungsgelände gemacht hat.



Nach Berichten litauischer Medien sollen die Soldaten bei einem Unfall ums Leben gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf der Plattform X, die vier Soldaten würden vermisst. Man werde nicht ruhen, bis sie gefunden seien.

Rutte sorgt für Verwirrung

Nato-Generalsekretär Mark Rutte sorgte zwischenzeitlich mit Aussagen am Rande eines Besuchs in Polen für Verwirrung, wonach die vier US-Soldaten ums Leben gekommen seien. Eine Nato-Sprecherin rückte dies später zurecht und schrieb auf der Plattform X davon, dass Rutte sich mit seinen Äusserungen auf neue Nachrichtenberichte und nicht auf das weiterhin nicht bestätigte Schicksal der Vermissten bezogen habe.

Litauens Präsident Gitanas Nauséda schrieb auf X: «Die Such- und Rettungsaktion für vermisste US-Soldaten in Pabradė dauert an. Bis sie gefunden werden, bleiben wir hoffnungsvoll und stehen an der Seite ihrer Familien, Brüder in der Armee und all derer, die da draussen suchen.»

«Egal, welche Flagge wir tragen»

Die Soldaten, die alle 3. Infanteriedivision angehören, befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer planmässigen taktischen Ausbildung, schreibt die amerikanische Botschaft in Vilnius auf X.

«Ich möchte mich persönlich bei den litauischen Streitkräften und Ersthelfern bedanken, die uns bei unseren Suchaktionen schnell zu Hilfe kamen», sagte Generalleutnant Charles Costanza, der kommandierende General des V. Korps laut dem Beitrag. «Es ist diese Art von Teamwork und Unterstützung, die die Bedeutung unserer Partnerschaft und unserer Menschlichkeit verdeutlicht, unabhängig davon, welche Flagge wir auf unseren Schultern tragen.»