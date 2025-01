Zwei Trams kollidieren in Strassburg Aufnahmen von der Unfallstelle zeigen Menschen, die sich befreien

Am Samstagnachmittag sind in Strassburg in einem Tunnel in der Nähe des Bahnhofs zwei Trams miteinander kollidiert. Es soll dabei über 30 Verletzte geben. Erste Videos von der Unfallstelle zeigen Rauchschwaden und Menschen, die sich befreien.