Drama in Australien
Hai tötet Frau und verletzt Mann schwer

Ein Hai-Angriff in Australien hat tragische Folgen: Eine Frau stirbt, ein Mann ist schwer verletzt. In dem Land kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen mit Haien.
Publiziert: 04:39 Uhr
|
Aktualisiert: 04:43 Uhr
Hai-Angriffe führten in Australien schon zu mehr als 250 Todesfällen.
Foto: SAEED KHAN
AFPAgence France Presse

Ein Hai hat in Australien eine Frau getötet und einen Mann schwer verletzt. Die Polizei des Bundesstaates New South Wales erklärte am Donnerstag, dass beide am Morgen von einem Hai gebissen worden seien. Eines der beiden Opfer, eine Frau, sei noch vor Ort gestorben. 

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde ein Mann mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Angriffe ereigneten sich in der Nähe des Strandes in Crowdy Bay, rund 250 Kilometer nördlich von Sydney.

Seit 1791 hat es in Australien mehr als 1280 Zwischenfälle mit Haien gegeben, mehr als 250 davon endeten tödlich. Im September war ein Surfer an einem beliebten Strand in Sydney von einem Weissen Hai getötet worden.

