Ein Richter hat entschieden: Timothy Busfield kommt bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuss. Der Schauspieler wird von elfjährigen Zwillingen des sexuellen Kindesmissbrauchs beschuldigt.

Darum gehts Timothy Busfield aus U-Haft entlassen Vorwürfe des Kindesmissbrauchs bleiben bestehen

Zwei elfjährige Zwillingsbrüder erheben Vorwürfe sexueller Übergriffe am Set

Busfield war bereits in den 1990er-Jahren eines sexuellen Übergriffs bezichtigt worden

Timothy Busfield (68) kommt aus der Untersuchungshaft frei. Der Schauspieler und Regisseur hatte sich vorige Woche nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs der Polizei gestellt.

Nun entschied ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico, dass Busfield bis zum Beginn des Prozesses auf freiem Fuss bleiben könne. Die Staatsanwaltschaft hatte seinen Verbleib in Untersuchungshaft gefordert.

Vorwürfe zurückgewiesen

Busfields Ehefrau, die Schauspielerin Melissa Gilbert (61, «Unsere kleine Farm»), wohnte dem Gerichtstermin bei. Sie zeigte sich bei der Anhörung erleichtert über die Freilassung, wie US-Medien berichteten.

Gegen Busfield lag ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauchs vor. Zwar stellte er sich vergangene Woche der Polizei, zugleich wies er die Vorwürfe aber vehement zurück.

Zwei Elfjährige beschuldigen Busfield

Er werde diesen «schrecklichen» Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie «Die besten Jahre» und «The West Wing» bekannte Schauspieler. Er habe sich nicht an kleinen Jungen vergangen und werde sich gegen die Vorwürfe wehren.

Die Anschuldigungen wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie «The Cleaning Lady» mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt. Nach Angaben der Ermittler sollen die heute elfjährigen Buben über sexuelle Übergriffe am Set der Fernsehserie berichtet haben.

Aus Amazon-Film geschnitten

Busfield wurde von der Staatsanwaltschaft zudem beschuldigt, vor einigen Jahren in Kalifornien eine 16-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Die Klage wurde in den 1990er-Jahren aussergerichtlich beigelegt, wobei Busfield eine unbekannte Summe an die Minderjährige zahlte.

Das Filmstudio Amazon MGM entfernte nach den neuen Anschuldigungen alle Szenen mit dem Schauspieler aus dem Film «You Deserve Each Other», wie «The Hollywood Reporter» berichtete. Ein Startdatum für den Film auf dem Streaming Service von Amazon ist noch nicht bekannt.