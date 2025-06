Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Albanifest in Winterthur sind in der Nacht auf Sonntag drei Männer verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Afghanen fest.

Janine Enderli Redaktorin News

Gegen 2 Uhr ist es am Albanifest in Winterthur vor einem Festzelt zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern gekommen. Dabei sind bislang unbekannte, gefährliche Gegenstände eingesetzt worden. Ein 24-jähriger Italiener erlitt eine Schnittwunde an der linken Wange sowie weitere Verletzungen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Ein 23-jähriger Deutscher wurde mehrfach an seinem linken Arm verletzt und ein 69-jähriger Nordmazedonier erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Alle drei Männer mussten in einem Spital behandelt werden.

Ein mutmasslicher Angreifer, ein 23-jähriger Afghane, konnte kurze Zeit später durch Patrouillen der Transportpolizei und der Stadtpolizei Winterthur kontrolliert und verhaftet werden. Ein weiterer mutmasslicher Täter, ein 19-jähriger Afghane, konnte nach intensiven Ermittlungen am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr durch die Kantonspolizei Zürich festgenommen werden.

Der genaue Tathergang sowie das Motiv des Vorfalls sind nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersucht.