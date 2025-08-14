Mit diesem PS-Monster jagt die Dubai-Polizei Verbrecher

Die Polizei von Dubai erweitert ihre Luxus-Streifenwagenflotte um den Audi RS7 Performance. Mit 630 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden soll das Fahrzeug die Präsenz an touristischen Hotspots verstärken und modernste Technologie demonstrieren.

1/6 Neu bei der Polizei in Dubai: ein Audi RS7 mit 630 PS. Foto: Zvg

Darum gehts Dubais Polizei erweitert Streifenwagenflotte mit Audi RS7 Performance für mehr Sicherheit

Enthüllungszeremonie im Museum of the Future mit hochrangigen Polizeibeamten

Audi RS7 Performance beschleunigt in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Johannes Hillig Redaktor News

Vor der Polizei in Dubai zu flüchten, ist keine gute Idee: Die Beamten haben neu in ihrer Flotte einen Audi RS7 (630 PS!). Er schafft es in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Sportwagen wurde im Museum of the Future in Dubai enthüllt.

«Mit der Aufnahme des Audi RS7 in die Flotte sind wir stolz darauf, eine Vision zu unterstützen, die hohe Leistung und Exzellenz in den Vordergrund stellt. Gemeinsam definieren wir neu, was in Sachen Mobilität und öffentliches Engagement möglich ist», wird K. Rajaram, CEO von Al Nabooda Automobiles, in einer Mitteilung zitiert.

Sehenswürdigkeiten für Touristen

Es ist nicht der einzige Luxusschlitten im Besitz der Dubai Polizei. Unter anderem haben die Beamten auch einen Lamborghini Urus Performante mit 666 PS im Fuhrpark.

Damit nicht genug: Bei so aussergewöhnlichen Einsatzfahrzeugen wie Ferrari FF (660 PS), Lamborghini Aventador (700 PS) oder Bentley Continental (625 PS) gucken selbst die luxusverwöhnten Einheimischen den Gesetzeshütern hinterher. Doch es geht noch krasser, wenn die Wüstenpolizei mit ultraseltenen Traumboliden wie einem Aston Martin One 77 (760 PS), einem Bugatti Veyron (1200 PS ) oder einem McLaren MP4-12C (625 PS) um die Ecke biegt.

Übrigens: Auf echter Verbrecherjagd wird man die uniformierten Supersportler nur selten sehen. Die teils millionenteuren Boliden sollen als Sehenswürdigkeiten für Touristen die wirtschaftliche Stärke des Emirats demonstrieren.



